NCIS - LOS ANGELES 8 / Anticipazioni del 18 marzo 2017: brutte notizie in arrivo per Deeks

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 18 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Le armi ombra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: la squadra entra in fermento quando la sicurezza nazionale convoca l'NCIS per un'azione congiunta. Deeks (Eric Christian Olsen) non fa che pensare a Kensi (Daniela Ruah) ed al fatto che non si sia ancora risvegliata, anche se le sue speranze continuano ad essere molto alte. Con Hetty (Linda Hunt) fuori dai giochi, la squadra deve barcamenarsi fra diverse difficoltà. Il peso maggiore grava su Granger (Miguel Ferrer), che deve pensare a mantenere unita la squadra ed anche a trovare una possibile sostituta per Kensi. Intanto, Callen (Chris O'Donnell) e Sam (LL Cool J) indagano su un omicidio collegato con una possibile cellula terrorista. Saputo che potrebbe trattarsi di un suo vecchio nemico, Granger ordina alla squadra di lasciare a lui l'interrogatorio. Il criminale tuttavia riesce a fuggire durante l'inseguimento, ma Nell (Renée Felice Smith) è in grado di trovare un collegamento con la Triade ed il leader della maggiore famiglia mafiosa della Cina. Più tardi, Eric (Barrett Foa) manifesta a Granger la volontà di non volere un altro agente nella squadra al posto di Kensi. Preoccupato per il suo stato di salute, il vice Direttore raggiunge l'ospedale, dove la madre dell'ex cecchina gli confida il proprio stato d'animo. Una volta catturato Zhang Kiu (Byron Mann), non riescono a trovare le prove per incastrarlo, ma Sam e Callen riescono a carpire alcune informazioni essenziali dal sospettato. Nell esclude tuttavia Edward Lee (Desmond Chiam), uno dei sospettati, dal caso, mentre Sam e Callen raggiungono il secondo indirizzo. All'interno, trovano il corpo di Jesse Evans (Rickey Eugene Brown) e le prove del contrasto fra Zhang e Donna Merrit, una donna con cui il cinese collaborava in passato e che ora sta cercando di sottrargli l'impero. In base agli esami, Eric conclude che Zhang non può essere responsabile degli omicidi, mentre la tossina presente sul corpo di Evans dimostra il coinvolgimento di Donna. Dopo aver intuito dove si potrebbe nascondere la spia, Nell e Deeks si imbattono nella criminale ed in uno dei suoi uomini, con cui ingaggiano un corpo a corpo. Dopo essere sfuggita ai due agenti, Donna viene bloccata all'esterno da Callen e Sam. La criminale patteggia con Granger in cambio di uno sconto di pena, non sapendo che il Vice Direttore l'ha solo ingannata. Nell gli rivela alla fine del caso di avere a cuore le operazioni su campo, ma di non riuscire a non pensare al fatto che si trovi nella squadra per ciò che è successo a Kensi. Ore dopo, Hetty si presenta in ospedale, dove trova Deeks addormentato e lo spinge a lasciare che sia lei a vegliare sulla fidanzata. Una volta sola, Kensi fa capire a Hetty di essere cosciente.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 18 MARZO 2017, EPISODIO 5 "LE ARMI OMBRA" - Nel nuovo episodio di NCIS: Los Angeles 8, la squadra dovrà indagare sulla morte di un macchinista della Marina. Per riuscire a risalire al colpevole, gli agenti dovranno perlustrare tutta la città al fianco di Anna Kolcheck, che si unirà alle ricerche di Callen e Sam. Le condizioni di Kensi intanto non miglioranto, a discapito di quanto visto nel finale precedente. In realtà, almeno rispetto a quanto i medici hanno creduto finora, l'ex cecchina sta facendo dei passi da gigante. La madre giura anche di averla sentita parlare. Così arriva il momento in cui Deeks viene chiamata di corsa in ospedale, dove Roberta gli rivela di non capire perché la figlia fosse sul punto di svegliarsi ed alla fine non è successo nulla. Di contro, Deeks deve affrontare le paure legate al risveglio della fidanzata, che potrebbe riaprire gli occhi e mostrare una condizione neurologica compromessa.

© Riproduzione Riservata.