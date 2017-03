NCIS - New Orleans 2/ Anticipazioni puntata 18 marzo 2017: l'agente Russo è un terrorista (finale di stagione)

NCIS - NEW ORLEANS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 18 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà l'ultimo episodio di NCIS - New Orleans 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 24°, dal titolo "A letto con il nemico". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un sommozzatore della Marina, preposto all'istruzione delle immersioni in acqua, viene uccisa mentre si trova in perlustrazione sul fondale. In modo imbarazzante, Brody (Zoe McLellan) si vede arrivare l'agente Russo (Ivan Sergei) nella sede dell'NCIS e gli confessa di non aver risposto ai suoi sms perché è un periodo complicato e non sa se vuole uscire con qualcuno. Il federale le rivela tuttavia di averla cercata per parlare del caso del generale, mentre la squadra mormora già su chi dei due sia invaghito dell'altro. Sebastian (Rob Kerkovich) riferisce in seguito all'NCIS di aver scperto in quale punto preciso potrebbe essersi immersa la vittima. Più tardi, la squadra ha modo di trovare il compagno della vittima che si trovava in acqua al momento dell'omicidio. Immergensosi nell'oceano, i sommozzatori trovano tracce di un attacco diretto al sub. Concludono che la minaccia possa essere più grande di quanto pensassero e Brody decide di chiedere informazioni a Russo. Intuisce infatti che non si trovi in città per riorganizzare un ufficio, ma per gestire una minaccia alla sicurezza nazionale. Le mostra infatti in un sottomarino ostile che potrebbe essere stato sfruttato per portare qualcosa di importante nel terrirorio americano. All'interno, è stato ritrovato un forte quantitativo di sangue che corrisponde alle tracce rilevate sull'imbarcazione della vittima. L'NCIS sospetta che uno dei criminali possa essere rimasto ferito dallo scontro, ma sanno che non potranno ottenere molta collaborazione del governo. Pride (Scott Bakula) decide di incontrare di nuovo il marine che ha cercato di aiutare il sub morto, riuscendo a fare leva sui suoi ricordi. La squadra risale quindi ad una donna bianca, che aiuta a restringere la ricerca a chi ha un rene lacerato ed a quattro soli nomi della lista. Una volta raggiunta la prima abitazione, LaSalle e Sonja (Shalita Grant) vengono insospettiti dalla ricostruzione dei fatti fornita da Judy Brown (Kaitlyn Black). Russo vorrebbe prendere in carico il caso, ma Pride non intende farsi scavalcare dalla Sicurezza Nazionale. Entrambi, minacciano apertamente la Brown di accusarla di omicidio, ma la donna sembra non avere punti deboli. Russo però fa leva sui suoi familiari e sulla possibilità che venga fatto loro del male, ottenendo così l'indirizzo di un possibile punto di scambio. Russo vorrebbe agire subito, ma Pride suggerisce di agire con la massima cautela per non allertare i complici. Una volta bloccati i criminali, la squadra scopre di non avere alcun elemento per fermare gli esplosivi che sono stati introdotti nel Paese. Sonja è preoccupata che non riescano a fermare la minaccia, mentre LaSalle è convinto del contrario. Brody invece trascorre la serata con Russo, con cui scambia un bacio. L'agente viene convocato subito dopo in Centrale, dove rivela di essere il contatto interno ai terroristi ed impone alla Brown di uccidersi con una pillola al cianuro.

NCIS - NEW ORLEANS 2, ANTICIPAZIONI 18 MARZO 2017, EPISODIO 24"A LETTO CON IL NEMICO" - Siamo arrivati al finale di stagione di NCIS: New Orleans 2. Il 24esimo episodio vedrà la squadra impegnata su una minaccia inaspettata. Gli agenti hanno infatti scoperto che una talpa si aggira fra le loro fila ed a questo si aggiunge il nuovo caso in corso, che richiede molta concentrazione. La Homeland Security ha richiesto infatti l'intervento dell'NCIS per ritrovare 900 kg di esplosivo, come abbiamo visto nel precedente episodio. In questa direzione le indagini continuano, mentre rimane oscuro, per ora, il ruolo di Russo nell'intera operazione. Sarà Brody, ad un certo punto, ad intuire che l'apparente tranquillo agente speciale Russo potrebbe essere in realtà il leader dei trafficanti che stanno cercando.

