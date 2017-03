NICOLE MAZZOCATO E FABIO COLLORICCHIO/ Qualcuno li fermerà? (Olimpiadi Uomini e Donne, 18 marzo)

NICOLE MAZZOCATO E FABIO COLLORICCHIO, TORNANO ALLA CORTE DI MARIA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Nello speciale Olimpiadi della Tv, Uomini e Donne avremo modo di vedere altri due volti molto amati del programma di Maria De Filippi e cioè una coppia formatisi nel corso del 2015: quella composta da Nicole Mazzocato e Fabio Coloricchio. Ebbene, i due torneranno alla corte di Maria De Filippi, nonostante la stessa ragazza qualche tempo fa aveva scritto un po' lanciando una vera e propria frecciatina al programma, accusandolo di non essere totalmente veritiero. Tuttavia, ora sembra tutto completamente archiviato e i due si metteranno in gioco nell'appuntamento speciale in prime time del people show che vedrà contrapporsi gli over e il trono classico. Sarà interessante vedere Nicole e Fabio in questa nuova fase.

NICOLE MAZZOCATO E FABIO COLLORICCHIO, LA CRISI ALLE SPALLE (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio hanno fatto sognare milioni di telespettatori nel 2015 e sembra che a gennaio i due siano riusciti a ritrovare quella serenità perduta in autunno, quando la donna aveva lasciato intendere che tra lei e il fidanzato fosse tutto finito. All'epoca, la Mazzocato aveva affermato di non dover dare spiegazioni a nessuno dato che la sua storia era vera e lontana dalle telecamere, contrariamente a quella di altre coppie formatesi nel programma di Maria De Filippi. A gennaio, i due sono apparsi sorridenti al Pitti Uomo e perfino al Festival di Sanremo tanto di fugare ogni dubbio sulla loro rappacificazione. Quindi, più uniti che mai, sono pronti a scendere in campo in Olimpiadi della Tv, Uomini e Donne.

NICOLE MAZZOCATO E FABIO COLLORICCHIO, SCATTI BOLLENTI (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) - Nicole e Fabio, qualche settimana fa, sono apparsi anche in alcuni scatti fotografici che hanno fatto infiammare il web. Sopratutto l'ex corteggiatrice, con gli occhi da cerbiatta e un fisico davvero invidiabile, si è mostrata in degli scatti veramente sexy e apprezzatissimi dai suoi fans suoi social network. Questo ingelosirà Fabio? C'è molta attesa per la loro partecipazione alle Olimpiadi della Tv di Uomini e Donne in programma stasera: come se la caveranno, e quali prove affronteranno? Chi ha seguito con passione il loro percorso nello studio di Maria De Filippi di certo non se li perderà...

© Riproduzione Riservata.