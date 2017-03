OLIVIERO BIFULCO / I consigli di Kledi lo porteranno al serale? (Amici, pomeridiano 18 marzo)

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DEL TALENT: GLI ULTIMI ACCORGIMENTI AGLI ORDINI DI KLEDI (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Canale 5 un nuovo ed appassionante appuntamento con la trasmissione Amici condotta da Maria De Filippi. Tra i concorrenti ancora in lizza per ottenere un agognato posto nella fase serale c’è il giovane ballerino Oliviero Bifulco. Nel corso della settimana il concorrente è stato convocato in sala prova dal maestro Kledi Kadiu per fare il punto della situazione sulle coreografie da presentare in questa puntata del talent. Kledi ha voluto dare forza e coraggio al proprio allievo facendogli presente che le coreografie scelte per lui sono quelle che mettono maggiormente in evidenza le proprie capacità artistiche al fine di conquistare l’approvazione dei direttori artistici e quindi entrare in una delle due squadre per il serale. Il ballerino ha mostrato al proprio insegnate le varie coreografie raccogliendo complimenti ma allo stesso tempo anche una serie di annotazioni per riuscire a migliorare. Vedremo tra poche ore quale sarà stato il risultato conseguito.

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DEL TALENT: IL PERCORSO (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Oliviero Bifulco è uno dei giovani talenti presenti nella scuola di Amici per quanto concerne il ballo. Straordinaria voglia di fare e spirito di sacrificio, gli hanno permesso di accedere nella scuola più famosa d’Italia con l’obiettivo di centrale la fase serale, da molti considerato vero trampolino di lancio per un futuro nel mondo dello spettacolo. Bifulco nell’ultimo periodo sta attraversando un momento piuttosto difficile nel quale spesso e volentieri è uscito sconfitto nelle sfide con gli altri concorrenti del talent. Infatti, la serie negativa è iniziata in pratica nella puntata dello scorso 27 gennaio dove ha avuto la peggio nella sfida con Vittoria. La settimana successiva ed ossia il 4 febbraio si è ritrovato a difendere il proprio posto ad Amici salvandosi nel duello con Davide. Infine, il 18 febbraio ed il 25 febbraio è stato due volte sconfitto da Sebastian mentre in questo mese di marzo non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra.

© Riproduzione Riservata.