ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN/ La coppia delle emozioni? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, A PASSO DI VALZER (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle dello scorso sabato la coppia formata dal par-atleta cubano Oney Tapia assieme alla ballerina svedese sua maestra Veera Kinnunen ha riservato emozioni fortissime in un Valzer sulle note della canzone Eppure sentire di Elisa. Una performance davvero toccante in cui Oney Tapia danza con delicatezza ed eleganza: i momenti più suggestivi si registrano quando Oney cerca il contatto con la partner e la solleva in alto. Il concorrente non vedente e la sua ballerina suscitano commozione in tutta la giuria, e raccolgono ben 50 punti: stasera, sabato 18 marzo, andranno di nuovo in scena per il quarto appuntamento con Ballando con le stelle. Come se la caveranno?

ONEY TAPIA E VEERA KINNUNEN, UNA COPPIA EMOZIONANTE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Oney Tapia ha emozionato tutto il pubblico di Ballando con le stelle con la sua storia: cubano, è arrivato in Italia per lavorare come giardiniere nella città di Bergamo ed ha subito un infortunio che gli ha causato la perdita totale della vista. Da quel momento, è iniziata una vita completamente nuova per il ragazzo che ha imparato a vivere senza poter vedere e sviluppando gli altri sensi: ora Oney Tapia è un par-atleta fortissimo nel getto del peso e lancio del disco e ci ha dedicato moltissime vittorie azzurre come alle Olimpiadi di Rio. A Ballando con le stelle sta dimostrano una motivazione e una sensibilità davvero fuori dal comune sviluppando assieme alla sua splendida maestra nuove strategie per imparare i passi di danza; attraverso il tocco e l'esperienza dello spazio attorno a sè il concorrente riesce a ballare con cuore ed emozione. Una fisicità imponente che gli permette di essere ritmico e musicale e allo stesso tempo elegante e maschile, un vero e proprio principe azzurro esotico e genuino. La coppia ha tutte le carte in regola per proseguire la competizione con ottimi risultati, sia tecnici che emotivi; non c'è compassione nei sentimenti suscitati, ma vera emozione che si tocca con mano, grazie all'anima del concorrente cubano e della sua ballerina professionista. Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2017 il pubblico è fremente di poter godere di una nuova emozione, di un nuovo ballo di questa coppia strepitosa: un bel Tango Apache ad esempio, sarebbe occasione di spettacolo grintoso ed estremo coinvolgimento!

© Riproduzione Riservata.