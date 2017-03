PAOLA FERRARI / Confidenze su Daniela Leotta e Daniela Santanchè (Verissimo, 18 marzo)

PAOLA FERRARI, LA GIORNALISTA OSPITE SU CANALE 5: “LA LEOTTA? POTREBBE ESSERE MIA FIGLIA (VERISSIMO, 18 MARZO) – Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin con tantissimi ospiti tra cui la nota giornalista sportiva Paola Ferrari. Secondo alcune anticipazioni riportate dal portale 361Magazine.com, la Ferrari avrebbe parlato anche della presunta rivalità con la collega di Sky Sport, Diletta Leotta affermando che in ragione della differenza di età piuttosto marcata (“potrebbe essere mia figlia”), non potrebbe mai essere una sua nemica. Sugli attacchi subiti sui social per il suo aspetto fisico la giornalista Rai ha evidenziato: “Non accetto che le donne dopo i 45 anni vegano catalogate e come brutte e vecchie o come tutte rifatte. Lasciateci in pace”. Nel corso dell’intervista c’è stato anche spazio per un battuta sull’amicizia annunciando la fine di questo rapporto nei riguardi della Santanchè: “Ultimamente si è interrotta un’amicizia con Daniela Santanchè che durava da più di vent’anni e mi spiace molto. Nella vita tutto può capitare. Le porte sono sempre aperte per me.. o semi aperte”.

PAOLA FERRARI, LA GIORNALISTA OSPITE SU CANALE 5: CARRIERA (VERISSIMO, 18 MARZO) – Paola Francesca Ferrari è nata a Milano nell’ottobre del 1960. Ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo sportivo nell’ambito dell’emittente lombarda Telenova ma già verso la fine degli anni Ottanta ha inizio la collaborazione con la Rai realizzando alcuni servizi trasmessi nel corso delle puntate della trasmissione La Domenica Sportiva. Nel 1992 entra in Rai in pianta stabile e dal 1995 affianca il giornalista Gianni Cerqueti nella conduzione del programma pomeridiano Dribbling. Nel 1996 conduce per quattro stagioni di fila La Domenica sportiva. Nel 1999 passa quindi al TG2 occupandosi dell’edizione Costume e società per poi tornare ad occuparsi di calcio conducendo, la prima donna della storia, il programma Novantesimo minuto e quindi Dribbling Mondiali nel 2006 grazie al quale racconta la cavalcata azzurra al titolo. Dal 2010 al 2014 è tornata alla conduzione de La Domenica Sportiva e quindi dal 2015 nuovamente a Novantesimo minuto.

