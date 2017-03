PARLIAMONE SABATO, OSPITE SALVO SOTTILE. EMERGENZA FURTI: PARLERÀ SIMONA IZZO - Nuovo appuntamento con Parliamone Sabato: oggi, 18 marzo 2017, va in onda una nuova puntata del programma di Paola Perego. La conduttrice, nonostante qualche problema alle corde vocali per il quale ha la voce bassa, ha affrontato subito il caso dell'emergenza furti: «C'è tanta paura tra di noi», ha dichiarato Paola Perego, presentando il caso di Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la cui abitazione è stata nuovamente presa di mira da alcuni malviventi. «Io ho abbassato la guardia, questo è stato il mio problema. Non avevo messo l'allarme», ha ammesso Simona Izzo. Con lo studio di Parliamone Sabato si collegherà poi Franco Birolo, il tabaccaio che sparò e uccise il ladro moldavo. Fu condannato a due anni di carcere dal giudice perché aveva reagito alla rapina nel suo negozio colpendo a morte il 22enne Igor Ursu, ma è stato poi assolto. Oggi a Parliamone Sabato ci sarà anche Salvo Sottile, conduttore di "Mi Manda Raitre". Ovviamente verranno affrontati anche temi più leggeri, per i quali verranno chiamati in causa gli opinionisti Costantino Vitagliano e Manila Nazzaro. Ad esempio, verrà affrontato il fenomeno del fascino che le donne dell'est rivestono agli occhi degli italiani e, infatti, sempre più italiani sposano le straniere.

© Riproduzione Riservata.