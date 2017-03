PUZZOLE ALLA RISCOSSA/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Roger Kumble (oggi, 18 marzo 2017)

PUZZOLE ALLA RISCOSSA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Puzzole alla riscossa, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 19.25. Una pellicola di genere commedia con il titolo originale Furry Vengeance. Si tratta di un film americano del 2010 prodotto dalla Participiant Media in collaborazione con una lunga serie di altre case cinematografiche tra cui la Summit Entertainment e distribuita ai botteghini dalla Eagle Picutres. La regia del film è stata curata da Roger Kumble con soggetto e sceneggiatura che sono stati ideati da Michael Carnes e Josh Gilbert. Nel cast figurano Brendan Fraser, Brooke Shields, Matt Prokop e Angela Kinsey. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PUZZOLE ALLA RISCOSSA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo negli Stati Uniti d’America e per la precisione nella città di Chicago dove vive una bella famiglia composta da papà Dan (Brendan Fraser), da mamma Tammy (Brooke Shields) e dal loro figlio adolescente Tyler. La loro vita si può definire sena dubbio appagante sotto tutti i punti di vista anche perché i sodi di certo non mancano come del resto l’amore e la felicità. Un perfetto equilibrio che sta per essere messo a forte rischio dal capo di Dan, Neal Lyman (Ken Jeong) il quale vuole che lui si occupa di un progetto che prevede la presenza dello stesso Dan in una sperduta cittadina nello stato dell’Oregon per un lasso di tempo piuttosto rilevante ed ossia di circa 18 mesi. Impossibilitato a rifiutare Dan ritorna a casa per dare la brutta notizia alla moglie ed al figlio i quali inizia a protestare in maniera piuttosto vivace visto che si rende necessario da parte dell’intera famiglia il doversi trasferire nella cittadina. Dan cerca di esporre le proprie ragioni rimarcando come si tratti di una soluzione temporanea facendo notare gli eccezionali benefici che porterebbe per la sua carriera professionale. Non potendo fare altrimenti l’intera famiglia si sposta nella piccola cittadina nell’Oregon dove Dan si deve occupare di un progetto che prevede il disboscamento di una vasta area montuosa per costruirvi al suo posto una struttura ricettiva che possa permettere al capo di Dan di accrescere in maniera esponenziale i propri guadagni. Gli animali della zona oggetto di tale disboscamento rendendosi conto di quello che sta accadendo decidono di combattere per difendere il proprio habitat e nei combinano di tutti i colori al povero Dan il quale sembra di impazzire. Tuttavia con il passare del tempo e grazie anche alla giovane fidanzatina del figlio convinta ambientalista, Dan si schiera dalla parte degli animali aiutandoli a mettere in atto un piano per impedire al suo capo la costruzione della struttura alberghiera. La famiglia di Dan rimarrà per sempre ad abitare lì.

