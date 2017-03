Paola Perego/ Perde la voce a Parliamone Sabato: salvata da Salvo Sottile?

Paola Perego, la conduttrice senza voce a Parliamone...Sabato: in suo aiuto arriva Salvo Sottile? (18 marzo) - Problemi alle corde vocali per Paola Perego: la nota conduttrice è pronta a dare il via ad una nuova puntata di "Parliamone... Sabato", ma prima di farlo, in un breve promo postato su Twitter, purtroppo annuncia di non essere al meglio della sua forma. "Sono senza voce" esordisce la Perego, che si fa aiutare nel dare un piccolo anticipo di quello che accadrà nel corso della puntata: "Purtroppo siamo stati costretti a cambiare un pò la scaletta perchè poche ore fa è successo una cosa molto grave, c'è stato un furto a casa di Gianni Tognazzi e Simona Izzo, alle 8 di sera, una cosa terribile, ormai siamo tutti terrorizzati per questa cosa. Saremo quindi in collegamento con casa di Simona e parleremo di sicurezza!". La conduttrice chiede ancora l'aiuto dei suoi collaboratori e poi annuncia che, fortunatamente, non sarà sola oggi nella conduzione di questa puntata: "Al mio fianco ci sarà anche il mio amico Salvo Sottile che mi aiuterà per la voce, vieni Salvo!" conclude con tono implorante la conduttrice, purtroppo costretta ad affrontare la puntata non al top della forma.

