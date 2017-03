Paolo Fox, oroscopo: a LatteMiele previsioni di oggi 18 marzo 2017: Bilancia, Acquario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 18 MARZO, A LATTEMIELE - Torna l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, sabato 18 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete può vivere dei giorni molto interessanti con grandi emozioni e qualche importante incontro. Chi ha perso il suo amore, potrebbe anche ritrovarlo. Il Toro si trova in una condizione di crescita importante rispetto a una situazione astrologica che in precedenza aveva un po' penalizzato. Situazione turbolenta per i Gemelli che saranno un po' nervosi e potrebbero trovarsi a vivere alcune alterazioni dell'umore negli ultimi giorni. Qualcosa va rivisto e serve fare molta attenzione per riuscire a trovare le giuste coordinate in diverse situazioni. Lo stress porta a una notizia attesa da tempo che però tarda ad arrivare. Serve portare pazienza perchè sicuramente serve fare attenzione a diverse cose e non bisogna assolutamente essere affrettati nelle decisioni e nelle scelte.



TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: può in questi giorni vivere delle emozioni speciali purché non sia troppo in dubbio. Per chi è solo o separato gli amori ritrovati possono sembrare più una riparazione del danno o conforto per la mente. Oggi e domani c'è voglia di stare con gli altri. Toro: si trova in una condizione di forza rispetto agli ultimi 3 giorni. Tra oggi e domani c'è la possibilità di recuperare un sentimento. Non è un oroscopo eclatante per i nuovi amori ma chi ha già una relazione la conferma e pensa di più alla famiglia. L'unica cosa che non bisogna fare è discutere per motivi di soldi o familiari. Gemelli: è un fine settimana che parte in maniera turbolenta per i nati sotto questo segno. quello di oggi e domani è un oroscopo un po' nervoso quindi nell'ambito del lavoro possono nascere intralci e discussioni con soci o collaboratori. C'è qualcosa da rivedere e forse anche una notizia che non arriva. Cancro: questo sabato invita a dare spazio alle emozioni ed anche all'allegria. Questo è un momento in cui ci vuole pazienza in famiglia e nei rapporti personale. Leone: in questi giorni si ritrova la voglia di fare ed è più vispo e generoso del solito. Quelli che hanno avuto un malessere passeggero, oggi avranno modo di recuperare. Deve cercare di dare appuntamento alle persone che ama perché tra sabato e domenica c'è un recupero delle emozioni. Vergine: questo periodo può essere un po' pensieroso. Dunque arrivano 48 ore da gestire con tranquillità e tenerezza. Chi ha qualcosa da dire o ha un amore che non va potrebbe arrabbiarsi. Tra oggi e domani non deve affaticare troppo il fisico. Bilancia: in questo sabato i nati sotto il segno sono ripagati parzialmente dalle fatiche che stanno vivendo negli ultimi mesi. Tra oggi e domani può ritrovare passionalità e voglia di stare con il partner. Scorpione: la Luna è abbastanza interessante ed intrigante. Bella questa luna anche per gli incontri e per stare bene con il partner. Spese in arrivo ma sono giornate piacevoli che possono comportare anche dei buoni incontri. Sono giornate interessanti anche per chi vuole verificare la tenuta di un rapporto. Chi è solo al momento non si apre a grandi stimoli, deve riflettere bene prima di fare passi che potrebbero rivelarsi azzardati. Sagittario: ha tanti pianeti importanti perciò può gestire al meglio le questioni di lavoro e con un partner giusto si possono fare scelte importanti. Non deve esitare a farsi avanti se c'è qualcuno che desidera. Capricorno: il segno è costretto a rimettere in gioco la sua vita. Non cerca l'amore perché può stare benissimo anche da solo. Non ha bisogno di vivere rapporti fisici e grandi passioni. Ci sono però delle tensioni che riguardano la famiglia e la casa che devono essere tenute sotto controllo. Acquario: è un sabato interessante per i viaggi. Molti vogliono cambiare vita e chiudere con un passato non proprio negativo ma comunque privativo. Sono 48 ore interessanti anche per gli accordi di tipo economico. In generale il week-end promette bene. Pesci: bello questo cielo per il segno. Forse il fine settimana dal punto di vista fisico è un po' a rallentatore, potrebbe pensare di non essere nella forma giusta. Attenzione per chi lavora nel fine settimana. Resta però sempre un grande cielo per chi vuole sposarsi, convivere e fare un figlio. Le scelte fatte in questo periodo possono portare grande interesse e grandi fortune.

