RECTIFY 4 / La resa dei conti per Daniel, anticipazioni finale di stagione (18 marzo 2017)

RECTIFY 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 18 MARZO 2017, EPISODIO 7 "VOLTARE PAGINA" - Daniel è preoccupato riguardo alla sua vita ed al fatto che sia entrato un po' troppo nella routine della normalità. Grazie all'aiuto di Jared, Janet sta invece mettendo fine alla presa stretta che finora ha mantenuto sul passato. La relazione con Ted non va per il meglio, come la donna ha manifestato in precedenza ai figli. Quasi a volere il loro benestare per ottenere quella libertà che l'è mancata. Ancora una volta, il suo matrimonio con Ted dimostra di essere nato più per bisogno che per sentimento. Il marito, di contro, avrà modo di discutere a lungo con Teddy su quello che vuole dal proprio futuro. Amantha fa marcia indietro rispetto a tutti e a discapito di quanto lei stessa potrebbe immaginare, trova un collegamento con il proprio passato. EPISODIO 8 "NUOVE SPERANZE" - Nell'ultimo episodio di Rectify 4, che chiude non solo la stagione, ma anche la serie Tv, troveremo Daniel in una fase opposta alla precedente. Adesso è in grado di apprezzare l'evoluzione che sta avendo la sua vita ed ora si rende conto di ciò che può davvero avere. Anche Teddy si sta lasciando lentamente alle spalle la sua vecchia vita, così come il matrimonio con Tawney. In questo senso, non può che concludere che il cambiamento sia inevitabile. Jon informerà più tardi sia Amantha che Janet riguardo agli ultimi sviluppi sul caso di Daniel.

RECTIFY 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, sabato 18 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi due episodi di Rectify 4, in prima Tv assoluta. Saranno il settimo e l'ottavo, dal titolo "Voltare pagina" e "Nuove speranze". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Janet (J. Smith-Cameron) si presenta in città per parlare con Daniel (Aden Young), al fianco di Ted (Bruce McKinnon). Quest'ultimo abbozza delle scuse per il comportamento avuto in precedenza, per averlo cacciato via di casa. L'ex detenuto sa che sta solo cercando di mitigare la tensione, ma la sua crudità non aiuta il dialogo. E mentre Teddy (Clayne Crawford) si risveglia a casa di Tawney (Adelaide Clemens), al suono del campanello e di un addetto alla disinfestazione delle termiti, Amantha (Abigail Spencer) ha modo di conoscere il piano di Jon (Luke Kirby). L'avvocato la informa infatti di aver saputo che alcune notti dopo l'omicidio di Hannah, tre ragazzi hanno confessato di averla stuprata. Durante una visita ad un museo, dopo qualche domanda superficiale, Janet rivela al figlio di voler sapere che cosa sta facendo, cosa pensa e vuole diventare. Daniel invece è concentrato solo sull'assaporare quella libertà che ha sempre desiderato per lui. Nel frattempo, Ted prende un taxi e si allontana da solo, mentre Teddy convince un cliente a fare un acquisto. In macchina, Janet trova il modo di confidare al figlio di non essere sicura di continuare la sua relazione con Ted. Sono troppo distanti e la loro visione del mondo è diversa. Daniel invece le rivela di aver conosciuto una donna, che è incinta e in gamba e le propone di conoscerla. Più tardi, Jon incontra Sondra (Sharon Conley) nel suo ufficio e le chiede come intende dimostrare che Trey (Sean Bridgers) sia implicato nell'omicidio di George (Michael Traynor). Ai dubbi del Procuratore riguardo alla posizione di Daniel, decide di fare leva sulla sua relazione con Amantha. Tawney, dopo aver accudito i pazienti della casa di cura, fa visita alla villa di Bauers per informare del suo decesso. Preleva la targa di cui l'anziano le aveva parlato in precedenza e dall'infermiera che si occupava di lei, chiede informazioni sul nipote. Ore dopo, Janet ha modo di parlare con Chloe (Caitlin FitzGerald), a cui chiede se il figlio sarà mai felice. Più tardi, Chloe cerca di parlare con Daniel riguardo alla possibilità di entrare in terapia e guarire dalle ombre che lo circondano. Il suo discorso scuote la parvenza di normalità ottenuta dall'ex detenuto fino a quel momento, che le consiglia alla fine di partire per abortire come ha programmato. Teddy invece ha un piccolo incidente domestico in casa della moglie ed è costretto a chiamare l'ospedale.

