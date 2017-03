ROBERTA BRUZZONE/ La criminologa terrà testa alla Lucarelli? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

ROBERTA BRUZZONE, GIUDICE SPECIALE NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Roberta Bruzzone giudice speciale a Ballando con le stelle 2017: dopo le prime puntate rivedremo la criminologa allo show di Rai 1 questa sera, sabato 18 marzo. Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il varietà di Milly Carlucci: in gara ballerini vip che si sfidano, settimana dopo settimana, a suon di salsa, jazz e ballo acrobatico. Tra le novità dell'edizione di quest'anno non manca appunto la presenza di una giurata particolare, un giudice speciale chiamato a valutare le performance dei vip: è Roberta Bruzzone, psicologica e criminologa forense, ormai ospite fissa nei programmi televisivi che parlano di delitti e crimine. La Bruzzone sveste i panni dell'esperto di criminologia per indossare quelli meno impegnativi di giurata di un talent di danza, ma non perde la sua verve originaria nell'osservare e analizzare i comportamenti, stavolta dei danzatori famosi. Dalla giurisprudenza al charleston, Roberta è seria e attenta ma mostra un nuovo lato di se, più ironico e alla mano.

ROBERTA BRUZZONE, I BATTIBECCHI CON LA LUCARELLI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle andata in onda la settimana scorsa, la criminologa star si è accomodata nel banchetto della giura accanto a Sandro Mayer. La Bruzzone ha commentato tutte le performance, accanendosi in particolare su quella di Paolo Fox, Ballerino per una notte, ma è stata sostanzialmente molto corretta, considerando anche che per lavoro si occupa anche di psicologia. Si è divertita e ha divertito. C'è stato tempo, poi, per una piccola frizione tra le Bruzzone e Selvaggia Lucarelli: la criminologa, punzecchiata dalla giurata, ha detto di non aver sentito le sue parole perché totalmente disinteressata al suo giudizio. Inoltre, in questa settimana Roberta Bruzzone è tornata a Porta a Porta nel suo ruolo di opinionista di delitti ed è sembrata molto di più a suo agio commentando i casi irrisolti delle cronache italiane. Roberta ha definito Ballando con le stelle uno show frizzante, molto diverso dal lavoro serio e delicato che svolge tutti i giorni all'università, in tribunale o nei programmi televisivi dedicati al crimine. Perciò ha preso il suo inedito ruolo di giudice speciale con ironia e leggerezza, promettendo di impegnarsi ad aumentare le bollicine, sempre per restare nelle pieghe della metafora. Gli autori di Ballando hanno chiesto a Roberta di pronunciarsi sulle dinamiche del programma, su quello che succede tra i concorrenti e tra i concorrenti e la giuria ufficiale del varietà di Rai 1, composta da Carolyn, Selvaggia, Guillermo e Ivan. E lei lo ha fatto.

ROBERTA BRUZZONE, COME GIUDICHERÀ LE NUOVE ESIBIZIONI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Anche questa sera, sabato 18 marzo, Roberta Bruzzone tornerà a Ballando con le stelle nei panni di giudice speciale: ha annunciato la sua presenza al programma attraverso i social e ha detto di essere carica per affrontare i concorrenti, ma soprattutto gli altri giurati. La stoccata è per Selvaggia Lucarelli, costantemente in polemica con il mondo. Saprà la Bruzzone, abituata a tenere testa ai criminali, affrontare la cattivissima blogger? Lo scopriremo questa sera a partire dalle 21.30 su Rai 1, insieme a Milly Carlucci, ai ballerini famosi e al corpo di ballo di Ballando con le stelle.

