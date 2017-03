ROCCO SIFFREDI / Il rapporto di fiducia con la moglie e il suo ritorno in Honduras (Verissimo, 18 marzo)

ROCCO SIFFREDI, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: RAPPORTO DI GRANDE FIDUCIA CON LA MOGLIE (VERISSIMO, 18 MARZO) – Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Canale 5 un nuovo appuntamento con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Come ogni sabato anche quest’oggi tanti ospiti attesi in studio tra cui il noto attore hard Rocco Siffredi reduce dalla breve esperienza vissuta sull’Isola dei famosi dove ha raggiunto la propria collega Malena. In una recente intervista rilasciata al portale web Firenze Today ha parlato non solo del proprio lavoro anche del rapporto con la propria moglie sottolineando: “Mia moglie mi ha conosciuto che già facevo questo mestiere. Mi ha accettato fin dall’inizio e con un rapporto di fiducia e stima reciproca abbiamo creato una bellissima famiglia. Ho due ragazzi bellissimi e ne vado fiero”. Per quanto concerne il fatto di essere diventato regista e non più attore ha raccontato: “Passare da essere protagonista di un film a girarlo è veramente una soddisfazione personale”.

ROCCO SIFFREDI, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: LO SCONTRO CON LA DE GRENET (VERISSIMO, 18 MARZO) – Rocco Siffredi nella sua breve esperienza in questa edizione 2017 del reality l’Isola dei famosi è stato immediatamente grande protagonista. In particolare l’attore ha avuto un piccato scambio di vedute con la naufraga Samantha De Grenet etichettata come la regina dell’Isola. Siffredi ha sottolineato: “Appena ci siamo incontrati la prima volta, hai fatto uno switch come i rettili e sei diventata la mia fan numero 1. Li ho capito chi è Samantha De Grenet. Ti osservo da qualche settimana, ma all’isola ne ho avuto la conferma. Sei la leader insieme a Raz Degan, la personalità ce l’avete solo voi due. Non è che ce l’ho con te, ma un po’ si. Lo preferisco lui perché ci mette la faccia, tu l’hai fatta mettere agli altri. Lavori con la psicologia, sei una maga. Eva è l’unica fuori dai sudditi, si è ribellata”. Il botta e risposta è avvenuto nel corso dell’ultima puntata serale con la De Grenet che ha smentito questa tesi evidenziando come “Ha un pregiudizio su di me”.

© Riproduzione Riservata.