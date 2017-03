ROSAMUNDE PILCHER: FIORI NELLA PIOGGIA/ Su La5 il film diretto da Ralf Gregan (oggi, 18 marzo 2017)

ROSAMUNDE PILCHER: FIORI DI PIOGGIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Rosamunde Pilcher: fiori nella pioggia, il film in onda su La5 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale dal titolo originale Blumen inm Regen realizzata in Germania e prodotta dalla FFFP New Media GmBH in collaborazione con la Mainostelevisio e della MediaTrade, diretta dal regista Ralf Gregan con soggetto tratto dal romanzo Flowers in the Rain, scritto da Rosamunde Pilcher. Nel cast sono presenti Karina Kraushar, Oliver Horner, Katjia Woywood e Winnie Markus. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROSAMUNDE PILCHER: FIORI DI PIOGGIA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una bellissima zona della Gran Bretagna dove vive un’affascinante donna di nome Lavinia (Karina Kraushaar). La vita sembra sorridere a Lavinia in quanto ha praticamente tutto quello che si possa volere partendo dalla sfera sentimentale fino ad arrivare a quella professionale. Da un paio di anni ha conosciuto un uomo che sembra essere perfetto per lei. John (Oliver Horner) infatti, non solo è una persona molto buona e generosa ma anche piuttosto ricco. Una dote che senza dubbio riesce a rendere la vita ancora più gradevole. Lavinia e John stanno facendo grandi progetti per la loro vita matrimoniale ed in particolare stanno decidendo la data del loro possibile matrimonio, la casa dove andranno ad abitare e tantissimo altro ancora. Tuttavia c’è un pesante punto interrogativo sulla loro felicità ed in particolare destano preoccupazioni le condizioni della nonna di John. Quest’ultima è stata colpita da una pesante malattia che alla sua età sembra poter mettere fine a breve alla sua vita. Dunque in ragione di questa considerazione e del fatto che sta per arrivare il suo compleanno, Lavinia, John e tutto il resto della famiglia sono d’accordo nell’organizzarle una bellissima festa. Mentre i preparativi fervono per una festa che dovrà portare tanta gioia all’interno della famiglia, incominciano ad arrivare nella villetta di famiglia alcuni invitati che prenderanno parte all’evento tra cui una misteriosa donna di nome Sheila. Quest’ultima ben presto si dimostrerà essere una pericolosa minaccia per la felicità di Lavinia e John in quanto salterà fuori che in passata ha avuto con l’uomo una importante e significativa storia d’amore. Sheila è stata invitata in ragione del fatto che quando frequentava John aveva saputo instaurare un bellissimo rapporto con la nonna. Ora Sheila sembra essere intenzionata a riprendersi il proprio uomo e per arrivare a questo obiettivo appare disposta a mettere in atto qualsiasi strategia senza alcuna remora o scrupolo. Riuscirà Lavinia a sopportare tutto questo e a realizzare il proprio sogno d’amore con John?

