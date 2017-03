SELVAGGIA LUCARELLI/ Lo scontro con Alba Parietti continua? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

SELVAGGIA LUCARELLI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: LA POLEMICA CON ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Grandissima attesa per la nuova puntata di Ballando con le stelle che, come al solito, andrà in onda questa sera, sabato 18 marzo in prima serata su Rai 1. I telespettatori, infatti, stanno con il fiato sospeso e muoiono dalla curiosità di scoprire come andrà a finire (e soprattutto se avrà fine) la polemica in atto tra il giudice Selvaggia Lucarelli e la showgirl Alba Parietti che quest'anno partecipa al programma. La vicenda si è sviluppata nel corso delle prime puntate della trasmissione ed è stata, per tutte queste settimane al centro dei social. Ma qual è stato il casus belli? Com'è cominciato tutto? Gli attriti tra la giornalista che non ha mai lesinato critiche e la nota soubrette, anch'essa abbastanza nota per il carattere forte e indipendente, si sono manifestati già a partire dalla prima puntata. Pare che la crisi sia stata scatenata dal commento che Selvaggia Lucarelli avrebbe fatto di una foto postata dalla Parietti. Il botta e risposta è continuato anche alla fine della seconda puntata, al momento delle eliminazioni, e in seguito Alba Parietti ha affidato i suoi sfoghi alle pagine del settimanale Chi.

SELVAGGIA LUCARELLI, COME SI COMPORTERÀ CON ALBA PARIETTI? (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Ma cosa accadrà questa sera tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti? In che modo si comporterà la celebre giurata? Con molta probabilità lo scontro continuerà anche nella serata di questa sera, e se ne vedranno delle belle. Le due donne, infatti, hanno più volte dimostrato in passato di essere combattive e di non avere assolutamente peli sulla lingua. Che si tratti di una strategia per aumentare gli ascolti, o di un litigio di tutto rispetto, conviene non perdersi l'occasione di capire come andrà a finire e guardare la puntata. L'attesa cresce anche per i voti che Selvaggia Lucarelli riserverà agli concorrenti: il 10 di Oney Tapia nessuno lo ha dimenticato, e nemmeno gli apprezzamenti per la tenacia e la bravura di Martina Stella. Quali saranno i numeri di oggi?

