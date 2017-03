SERENA DE BARI / La cantante paga lo scotto dell’emozione? (Amici, pomeridiano 18 marzo)

SERENA DE BARI, LA CANTANTE DEL TALENT: IN PUNTATA NON BENE COME NELLE PROVE (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo ed avvincente appuntamento pomeridiano con il talent Amici condotta da Maria De Filippi. Una puntata che potrebbe rivelarsi decisiva per alcuni concorrenti ancora a caccia del pass per entrare nella fase serale del programma come nel caso della giovane cantante Serena De Bari. In attesa di vederla all’opera quest’oggi vi segnaliamo come nel corso della settimana la cantante ha dovuto fare i conti con un rimprovero da parte del professore Carlo Di Francesco che sta ascoltando la sua performance in sala prove. Il professore ha apprezzato l’esibizione dell’allieva e per questo sottolinea come vi sia una netta differenza tra quello che riesce a dare nelle prove e durante le puntate probabilmente pagando a caro prezzo l’emozione. Secondo Di Francesco dopo un buon approccio Serena De Bari propone una esibizione troppo carica che finisce per essere controproducente. Vedremo se la giovane cantante avrà fatto tesoro delle correzioni evidenziante da Carlo Di Francesco.

SERENA DE BARI, LA CANTANTE DEL TALENT: IL PERCORSO (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Serena De Bari ha fatto la propria comparsa nello scenario del noto talent portato al successo da Maria De Filippi soltanto a partire dalla puntata dello scorso 18 febbraio. In quell’occasione seppe avere la meglio, secondo l’insindacabile giudizio del giudice esterno Alessandro Massara, di Elisa Vismara di fatto prendendone il posto nella scuola più famosa d’Italia. La settimana successiva ed ossia nella puntata di 25 febbraio Serena De Bari ha dovuto battagliare nella sua prima prova Vodafone al cospetto di Mike Bird avendo la peggio. L’esperienza della giovane cantante all’interno del programma si è fatta molto difficile soprattutto nella puntata del 4 marzo in quanto incappata in una doppia sconfitta: prima ha perso contro Lo Strego e quindi ha avuto la peggio nell’ambito della sfida a squadre con Giada. Insomma, per lei un percorso in salita probabilmente pagando il gap tecnico dovuto al fatto di essere entrata ad Amici con diversi mesi di ritardo rispetto agli altri allievi.

