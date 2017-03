SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI/ L'attore tirerà fuori se stesso? (Ballando con le stelle 2017 18 marzo)

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, UN PASO DOBLE DISCRETO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Nella puntata di Ballando con le stelle 2017 dello scorso sabato la coppia formata dall'attore Simone Montedoro e la maestra di danza siciliana Alessandra Tripoli si è esibita in un appassionato Paso Doble sulle note del brano Via le mani dagli occhi; la performance inizia con un momento molto suggestivo tipico della tradizione di questo ballo, il volteggio della capa del toro, il mantello utilizzato nelle corride. Il Paso Doble è infatti un contesto dove il ballerino danza con la sua partner simulando l'antica lotta tra uomo e animale, tra il guerriero e la bestia che scappa o aggredisce a seconda del finale della performance; è un ballo per questo molto appassionato dove spesso la partner donna viene spesso assoggettata e finisce per terra vinta e implorante. Simone Montedoro e la maestra Alessandra Tripoli ottengono una votazione discreta, benché il balletto risulti molto emozionante e ritmato: i giurati dimostrano ancora una volta il loro sarcasmo nelle loro battute al vetriolo irriverenti, ma l'attore italiano sa incassare il colpo e rispondere ogni volta con autoironia. Più tardi, i due concorrenti di Ballando con le stelle 2017 saranno nuovamente sul palco per la quarta puntata: rimonteranno?

SIMONE MONTEDORO E ALESSANDRA TRIPOLI, UNA DANZA COINVOLGENTE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Questa performance della coppia di Simone Montedoro e Alessandra Tripoli è stata davvero coinvolgente grazie anche alla musica dal testo molto toccante e sentito; anche i costumi della coppia hanno mostrato una buona fisicità del concorrente e tutta l'avvenenza della passionale maestra siciliana dai rossi capelli. Il Paso Doble è una tipologia di ballo molto coreografica e l'attore di fiction di successo è entrato nella parte con convinzione, grazie all'ironica ispirazione ricevuta dal cartonato raffigurante il maestro Joachim Cortes presente in sala prove. L'opinionista e criminologa Roberta Bruzzone sente però che il concorrente non sia ancora riuscito ad essere se stesso fino in fondo, portando sulla pista da ballo una serie di maschere, citando il riferimento letterario del romanzo di Pirandello Uno nessuno e centomila; il concorrente ha ancora parecchia strada per scavare in se stesso e proporre la sua vera personalità, secondo la psicologa. Nella puntata di questa sera gli appassionati del programma si aspettano una nuova esibizione emozionante della coppia; il concorrente piano piano si farà conoscere sempre di più al suo pubblico, lasciando da parte il lato comico e scanzonato e condividendo storie personali e stati d'animo.

