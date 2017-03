SOSSIO ARUTA/ Il cavaliere di Giuliana molto discusso al Trono Over (Olimpiadi Uomini e donne, 18 marzo)

SOSSIO ARUTA, IL CAVALIERE ALLE PRESE CON GIULIANA (OLIMPIADI UOMINI E DONNE, OGGI 18 MARZO) Sossio Aruta sarà tra i protagonisti delle Olimpiadi di Uomini e donne che andrà in onda stasera su Canale 5. La squadra del Trono Over, cui Sossio appartiene, si scontrerà con quella del Trono Giovani per una sfida all'ultimo sangue. Tra i conduttori vi saranno Rudy Zerbi, Stefano De Martino e Jimmy Ghione mentre a giudicare le varie prove vedremo Marcello Sacchetta, Francesca Tocca, Giuseppe Giofrè, Alfonso Signorini, Iva Zanicchi, Garrison Rochelle, Valeria Marini, Anahi Ricca e Platinette. Sossio Aruta è nato il 1 dicembre del 1970, a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, e ha 45 anni. In passato ha giocato nel Cervia, la squadra che era stata scelta per il talent sportivo intitolato Campioni. Molto stimato nell'ambiente sportivo e temuto nel campo da calcio, Sossio ha alle spalle una lunga carriera calcistica. Attualmente è un attaccante del Pimonte, ma ha giocato anche nell'Ascoli, nei Tre Fiori e nel Cervia. In tutto ha segnato ben 343 gol e si è posto l'obiettivo di arrivare a 350. Prima della partecipazione a Uomini e Donne, all'interno del Trono Over, ha sposato Rossella dalla quale ha avuto due figli per poi divorziare. Attualmente è alla ricerca dell'anima gemella e frequenta la dama Giuliana. Per sapere come si concluderà la loro frequentazione non vi resta altro da fare se non continuare a seguire il talk dei sentimenti di Canale 5.

Sossio Aruta, cavaliere dell'ormai affermato Trono Over, ha fatto molto parlare di se all'inizio di quest'anno perché in molti si chiedevano se fosse fidanzato o meno. Il cavaliere è stato oggetto, ultimamente, di una segnalazione che lo vedeva in compagnia di una ragazza molto più giovane di lui, all'interno di un locale molto rinomato di Pompei. Il problema nasce nel momento in cui tale segnalazione arriva quando lui cerca ancora l'anima gemella, all'interno della trasmissione condotta da Maria De Filippi. A complicare la situazione arrivano diverse segnalazioni insieme agli screenshoot, relativi alle conversazioni che il cavaliere di Canale 5 avrebbe avuto con questa misteriosa ragazza. Inoltre una signora sostiene di averlo visto passeggiare, mano nella mano, con una ragazza a Cava De' Tirreni ovvero una rinomata località in provincia di Salerno.

