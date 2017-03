STANDING OVATION / Vincitori e pagelle della finale: la Clerici funziona, Banfi resta nell'ombra

STANDING OVATION, LE PAGELLE DELLA FINALE: LA CLERICI FUNZIONA, I VINCITORI PURE E BANFI RESTA NELL'OMBRA - Frizzante e ricca di emozioni l'ultima puntata di Standing Ovation. La finale del talent musicale di Antonella Clerici lascia il segno, in una serata che ha visto delle gradevoli esibizioni e tanti ospiti salire sul palco di Rai Uno. Nelle nostre pagelle di fine programma, vogliamo premiare proprio la conduttrice: lo show non è di certo qualcosa di inedito per il pubblico del piccolo schermo, ma Antonella riesce nell'intento di renderlo fresco e innovativo. La sua conduzione ha un buon ritmo, le puntate scorrono piacevolmente: voto 7. Dal punto di vista musicale siamo d'accordo con il verdetto del pubblico: Omar e Aurora hanno meritato la vittoria. Bellissime le loro esibizioni, in particolar modo l'omaggio a Lucio Battisti con Il Mio Canto Libero. Il padre simpaticissimo e talentuoso, lei dolce e sicuramente intonata. I due hanno emozionato a più riprese durante tutta la stagione: voto 8. Non tutto però ha funzionato al meglio in quest'ultima puntata. La presenza di Lino Banfi, ad esempio, poteva essere sfruttata maggiormente. L'attore pugliese è rimasto eccessivamente nell'ombra, pur essendo arrivato ad inizio serata. Peccato. Voto 5.

