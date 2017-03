STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Le Olimpiadi della Tivù, Doppio inganno (sabato 18 marzo 2017)

Stasera in tv In onda su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 18 MARZO 2017 - Sabato sera ricco e variegato quello proposto da Mediaset in vista del 18 marzo. Un sabato segnato da tanti film, ma anche da programmi d'intrattenimento e cartoni per i più piccoli. In ottica audience, da non sottovalutare le 'Olimpiadi della Tivù' in programma su Canale 5 e il film d'animazione 'I pinguini di Madagascar' su Italia 1. Su Canale 5, sabato sera all'insegna de ''Le Olimpiadi della Tivù - Speciale Uomini e donne'', evento in cui a sfidarsi saranno corteggiatori e tronisti del noto programma condotto da Maria De Filippi. I concorrenti, divisi in due squadre (una senior e l'altra nel segno dei giovani), saranno protagonisti di prove speciali negli studi e secondo le regole di programmi Mediaset come ''Avanti un altro'', ''Amici'', ''Striscia la notizia'', ''Tu si que Vales'' e lo stesso ''Uomini e donne''. A vestire i panni di conduttori e giudici saranno personaggi come Valeria Marini, Rudy Zerbi, Stefano De Martino, Alfonso Signorini, Jimmy Ghione e Iva Zanicchi.

Serata tutta dedicata ai film d'animazione su Italia 1: alle 21.10 in programma ''I pinguini di Madagascar'', altro episodio della divertentissima serie della Dreamworks. Protagonisti Skipper, Rico, Private e Kowalski, che si ritrovano a combattere contro la piovra Dave, intenzionata ad uccidere tutti i pinguini. Per vincere questa battaglia, i quattro si uniscono alla North Wind, organizzazione segreta composta da valorosi animali.

A seguire, a partire dalle 22.55, ecco il classico appuntamento con un film dell'inimitabile saga di Lupin III: in onda questa volta ''Un diamante per sempre'', in cui il celebre ladro è sulle tracce di un diamante preziosissimo nascosto nella Sagrada Familia, a Barcellona.

Su Rete 4 spazio al dramma di ''Doppio inganno'', film per la tv che narra la vicenda della bella Laura Paddington, che non riesce a metabolizzare il rapimento della figlia Zoe e per questo divorzia da Richard. Passano quattordici anni e la donna, mentre lavora come volontaria, incontra una ragazzina che potrebbe essere la figlia scomparsa. Ed è qui che il mistero si infittisce. In seconda serata Rete 4 propone invece un Horror come ''1921 - Il mistero di Rookford'': protagonista è la giovane Florence che alla fine della prima guerra mondiale – ancora addolorata dalla morte del fidanzato – si dedica allo studio del sovrannaturale arrivando però alla conclusione che il mondo dei morti e quello dei vivi non si possono mai incontrare. Si ritroverà poi a cambiare idea, quando sarà chiamata ad indagare su un fantasma che sta tormentando il collegio di Rookford.

Anche su La 5 spazio ad un film dai toni drammatici con "Rosamunde Pilcher: Fiori nella pioggia". Protagonista è Lavinia, donna che vive un'esistenza invidiabile ma che si ritrova a fare i conti con Sheila, fotografa che si insinua nella sua vita e che sembra avere sempre più ascendente su John (fidanzato di Lavinia) e sua nonna. Su Mediaset Extra in onda l'ironia e i servizi da non perdere de ''Le Iene Show'', mentre su Iris ecco la classica commedia all'italiana con ''La moglie in bianco... L'amante al pepe'', film di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi e Pamela Prati (storia fatta di eredità, outing e un lieto fine nel segno dell'ironia).Su Italia 2 serata dedicata all'azione con ''True Legend'', film ambientato in Cina alla fine della dinastia Qing. Protagonista è Su, eroe di guerra che deve fare i conti con il vendicativo Yuang, suo fratellastro. Chiudiamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset con Top Crime, che manda in onda due puntate di ''CSI New York'', mentre Boing propone il classico appuntamento con il surrealismo di ''Adventure Time'' e il divertente ''Lo straordinario mondo di Gumball''.

PROGRAMMAZIONE SERALE - MEDIASET

CANALE 5

21:10 ''Le Olimpiadi di Uomini e Donne'', intrattenimento



ITALIA 1

21:10 ''I pinguini di Madagascar'', cartone animato

22:55 ''Lupin III: Un diamante per sempre'', film d'animazione



RETE 4

21:15 ''Doppio inganno'', film

23:21 ''1921 - Il mistero di Rookford'', film



LA 5

21:10 ''Rosamunde Pilcher: Fiori nella pioggia'', film



MEDIASET EXTRA

21:15 ''Le Iene Show'', intrattenimento



IRIS

21:00 ''La moglie in bianco... L'amante al pepe'', film



ITALIA 2

21:10 ''True Legend'', film



TOP CRIME

21.10 ''CSI New York'' (2 episodi), serie tv



BOING

21:45 ''Adventure Time'', animazione

21:45 ''Lo straordinario mondo di Gumball'', animazione

© Riproduzione Riservata.