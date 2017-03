STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Ballando con le stelle, NCIS: Los Angeles (sabato 18 marzo 2017)

Stasera in tv In onda sulla Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 18 MARZO 2017 - La prima serata di sabato sera in casa Rai offre film, serie tv e reality show: sintonizzatevi dalle 21.30 per una prime time davvero eccezionale. La sfida degli ascolti se la giocano Ballando con le Stelle e Ncis Los Angeles: siamo abbastanza certi che gli italiani sceglieranno il varietà di Milly Carlucci e le esibizioni dei ballerini vip. Una buona fetta di telespettatori seguirà la serie tv dedicata al crimine mentre i più giovani guarderanno i due disaster movie che propone Rai Movie. Il palinsesto è variegato, l'offerta è ampia: dovete solo accendere la tv sui canali Rai sabato sera a partire dalle 21, subito dopo il telegiornale.

La prima serata televisiva di sabato 18 marzo si apre su Rai Uno: alle ore 20 il consueto appuntamento serale con il telegiornale, a seguire dalle ore 21.30 ''Ballando con le stelle'', talent di danza con personaggi famosi condotto dalla mitica Milly Carlucci. L'informazione torna alle ore 00:30 con Top, quando tutto fa tendenza, rubrica dedicata alle tendenze e alle novità. Su Rai Due, invece, è di casa il crimine e il mistero: alle ore 21.00 c'è una nuova puntata di ''Ncis Los Angeles'' mentre alle ore 22.00 va in onda un episodio inedito di''Ncis New Orleans'', serie tv americana dedicata alla risoluzione di casi misteriosi e di gialli. Alle ore 22.30 verrà trasmesso Calcio champagne, uno speciale giornalistico in chiave leggera dedicato allo sport più amato dagli italiani. Rai Tre punta all'approfondimento di taglio giornalistico: dalle ore 21 nuova puntata di ''Sono innocente'', programma dedicato agli uomini e alle donne ingiustamente condannati in Italia mentre alle ore 23.00 c'è il telegiornale della notte.

Su Rai 4 dalle ore 21.00 c'è ''Double team'' gioco di squadra, film d'azione con Jean-Claude Van Damme, Dennis Rodman e Mickey Rourke. Alle ore 23 ancora misteri e giallo con una nuova puntata della serie tv Criminal Minds. Su Rai 5, invece, a partire dalle ore 21:15 ''Il sergente'', film drammatico del 1968 che ha vinto il premio David di Donatello per il miglior attore straniero della sua annata. A seguire dalle ore 22.50 ''Broadway South Pacific''. Sul canale tematico dedicato tradizionalmente al cinema, Rai Movie, dalle ore 21.10 andrà in onda ''The core'', pellicola di fantascienza con Hillary Swank: è un disaster movie che ha fatto ottimi incassi al botteghino e che ipotizza la distruzione del pianeta Terra. Alle 23 invece c'è ''The divide'', altro titolo di fantascienza: stavolta siamo in uno scenario post-apocalittico con il pianeta distrutto che deve tornare alla vita. Infine su Rai Premium appuntamento alle ore 19.55 con il programma culturale ''Trilussa storia d'amore e di poesia''; a seguire dalle ore 21.20 la replica dell'ultima puntata dello sceneggiato ''Un passo dal cielo 4'' con Daniele Liotti al posto di Terence Hill.

PROGRAMMAZIONE SERALE - RAI

RAI UNO

21.30 Ballando con le stelle

00:30 Top, quando tutto fa tendenza

RAI DUE

21.00 ''Ncis Los Angeles''

22.00 ''Ncis New Orleans''

22.30 ''Calcio champagne''

RAI TRE

21.00 ''Sono innocente''

23.00 telegiornale

RAI 4

21.00 ''Double team gioco di squadra''

23.00 ''Criminal Minds''

RAI 5

21.15 ''Il sergente''

22.50 ''Broadway South Pacific''

RAI MOVIE

21.10 ''The core''

23.00 ''The divide''

RAI PREMIUM

19.55 ''Trilussa storia d'amore e di poesia''

21.00 ''Un passo dal cielo''

© Riproduzione Riservata.