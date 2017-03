STEFANO DE MARTINO/ News: l’amore del ballerino per le cose semplici fa impazzire le fans, foto (18 marzo)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: L’AMORE DEL BALLERINO PER LE COSE SEMPLICI FA IMPAZZIRE LE FANS, FOTO (OGGI, 18 MARZO 2017) - La cosa che le fans amano di più di Stefano De Martino è sicuramente la sua semplicità, la sua aria da ragazzo della porta accanto. Proprio quella probabilmente aveva stregato Belen Rodriguez, che dopo la travagliata relazione con Fabrizio Corona aveva sognato un futuro radioso in coppia con il ballerino napoletano, così diverso dal suo ex fidanzato. L’amore tra loro però non è durato e ora che il matrimonio è finito Stefano si ritrova ed essere un papà single. Una condizione che non sembra pesare a Stefano, che nell’ultimo anno si è concentrato soprattutto sul lavoro nonostante non siano mancati gossip su suoi presunti flirt. Mai nessuna conferma però da De Martino, che sui social pubblica solo foto e video con Santiago, scatti che lo immortalano sul lavoro o messaggi per i fans. Nell’ultimo Stefano sembra far riferimento proprio a quella semplicità che lo contraddistingue e che lui stesso ama: “Le cose più semplici sono le più straordinarie #giornatadisole”. La bella foto che accompagna queste parole e che lo ritrae sotto il sole è sicuramente una scusa per fare pubblicità all’orologio Ops che troviamo in primo piano ma i fans si sono soprattutto concentrati sulla citazione e sono impazziti per la profondità e la saggezza delle parole di De Martino. Più di cento i commenti raccolti in poche ore, tutti pieni di complimenti come questi: “Infatti la tua semplicità è il tuo lato migliore.... Ne esce una grande persona veramente speciale!!!!!”, “Infatti la tua semplicità ti rende la persona meravigliosa ke sei, sei una persona straordinaria, speciale”, “Infatti è sei meraviglioso x le cose semplici sono sempre le migliori nn cambiare mai”. Clicca qui per vedere la foto che ha conquistato oltre 18mila like.

