STRISCIA LA NOTIZIA/ Picone primo tra i Nuovi mostri. Che servizi ci saranno oggi, 18 marzo 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO E ASCOLTI ULTIMA PUNTATA (oggi, sabato 18 marzo 2017) Questa sera su Canale 5 troveremo un’altra puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che ieri ha catturato l’attenzione di oltre 5,3 milioni di italiani, per uno share del 20,6%. In attesa di scoprire quali servizi vedremo, ecco quali sono stati quelli trasmessi ieri. Il primo servizio è realizzato dall'istrionico Dario Ballantini nei panni del leader della Lega Nord, Matteo Salvini, che come al solito prende di mira gli immigrati che incontra per le vie della capitale, ma non solo anche personaggi di spicco come Romano Prodi e l'architetto di fama mondiale Massimiliano Fuksas. Luca Galtieri nella sua rubrica Ma Perché? ci parla della diga di Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta di una diga mai utilizzata e in pieno stato di abbandono, costruita negli anni '90 e costata più di centocinquanta miliardi delle vecchie lire. Riccardo Trombetta invece si è occupato di una famiglia di Casoria, in provincia di Napoli, che ha un problema paradossale. Questa famiglia è stata infatti dichiarata irreperibile dal comune causando loro non pochi problemi. Il sindaco della città ha assicurato davanti alle telecamere di Striscia che si occuperà personalmente dell'equivoco che si è venuto a creare.

Rajae è tornata a parlare della Cooperativa Olinda presieduta dalla dottoressa Ughetta Gaiozzi e in particolare del centro accoglienza nelle campagne di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Qui vengono ospitati numerosi stranieri, ma non vengono garantiti loro i bisogni primari, come ad esempio l'accesso all'acqua potabile. Davide Rampello con la sua celebre rubrica Paesi e Paesaggi è andato a Imperia per parlarci di un antico frantoio del Seicento che è diventato un museo delle latte di olio di oliva.

Moreno Morello è accorso in aiuto di una famiglia che vive in uno stato di difficoltà a Padova. La loro casa è adiacente a un campo da baseball dal quale arrivano numerose palline a grande velocità e a farne le spese sono proprio le loro abitazioni. Il comune che in passato aveva assicurato che prima del campionato avrebbero alzato una rete per preservare le abitazioni ora è decaduto e la loro richiesta è caduta nel dimenticatoio.

Dopo l'uscita della Roma dall'Europa League, Valerio Staffelli ha deciso di consegnare il tapiro d'oro all'allenatore Luciano Spalletti. Come ogni venerdì, la puntata si è chiuso con la rubrica I Nuovi Mostri, una carrellata dei video più strani e divertenti che ha visto al primo posto un avvincente racconto proprio del presentatore Valentino Picone.

