Samanta Togni/ Ballando con le Stelle, Christian Panucci geloso? "Ha parlato con Antonio Palmese"

Samanta Togni, il fidanzato Christian Panucci geloso? "Ha voluto parlare con Antonio Palmese prima di Ballando con le stelle" - Samanta Togni è ormai una delle ballerine di punta di Ballando con le Stelle e in questa dodicesima edizione si trova ad affiancare Antonio Palmese (che negli ultimi tempi è stato al centro del gossip per alcune foto hot da lui postate e poi cancellate su Instagram). La Togni, come gli amanti del gossip sanno, è fidanzata con l'ex calciatore Christian Panucci e nel corso di un'intervista a Vero, la ballerina ha svelato che quest'ultimo ha voluto parlare con Antonio prima dell'inizio del programma. "Christian, prima di Ballando, non mi ha detto nulla ma ha parlato con Antonio. - ha esordito la Togni, che ha poi aggiunto - Gli ha voluto dare qualche consiglio, non è geloso. Gli ha suggerito di non prendersi troppo sul serio ma di buttarsi in pista e pensare a divertirsi. Christian non l'avevo mai conosciuto bene per colpa della nostra vita movimentata. Poi è diventato allenatore della Ternana, la squadra della mia città. Questa coincidenza mi ha permesso di conoscerlo davvero".

Samanta Togni a Ballando con le stelle: "Antonio Palmese è un bravo allievo" - Un incontro, quindi, non dovuto alla gelosia di Christian verso Antonio, ma solo dalla volontà di conoscerlo e dargli qualche consiglio. D'altronde anche Samanta Togni, nel corso dell'intervista, ha detto la sua su Palmese: "Antonio è un bravo allievo. Deve essere un po' spronato, ha bisogno di essere trainato però con lui mi trovo bene. - racconta la ballerina di Ballando con le stelle, che continua - Mi ha confidato che non credeva di essere preso a Ballando e che ora sente la responsabilità di avere in mano una carta che potrebbe cambiargli la vita. Se non mi fosse capitato Antonio, mi sarebbe piaciuto ballare con Simone Montedoro o Martin Castrogiovanni: sono entrambi simpaticissimi". Samantha, che rileva il talento nella danza dai genitori, confessa inoltre di essere molto legata alla famiglia e in particolare alla madre e al padre che, nonostante separazioni e difficoltà si sono sempre ritrovati.

