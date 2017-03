Selena Gomez "drogata"?/ Confessione shock: "Ero dipendente da Instagram!"

Selena Gomez, confessione shock della cantante: "Ero dipendente da Instagram" - Ventiquattro anni ma già una vita ricca di grandi successi e periodi molto bui e difficili: il soggetto di questa storia è Selena Gomez, cantante amata e nota in tutto il mondo dai più giovani anche per la sua storia con Justin Bieber. Ben 113 i milioni di follower su Instagram, che l'hanno resa la star più seguita al mondo; una soddisfazione molto grande ma allo stesso tempo troppo pesante per Selena. Ed ecco che la cantante in una lunga intervista a Vogue Usa, racconta di come tale pressione l'ha mandata in crisi, portandola alla decisione estrema di allontanarsi dal mondo dei social e disintossicarsene: "Appena sono diventata la persona più seguita sono entrata nel panico. Era la prima cosa a cui pensavo la mattina e l'ultima prima di andare a dormire. Ormai ne ero totalmente dipendente". Così, il 15 agosto scorso, Selena pubblica uno scatto che la vede stesa sul palcoscenico e che in pochi minuti ragginge 3,9 milioni di like, poi più nulla per tre mesi.

Selena Gomez svela la sua dipendenza da Instagram: oggi la cantante ha cancellato anche l'app - Da lì ben tre mesi di totale silenzio, che hanno allarmato e preoccupato i fan. "Sono stata 90 giorni in una clinica psichiatrica in Tenesse" ha allora spiegato Selena Gomez nel corso dell'intervista, che spiega come da allora il suo profilo venga gestito dalla sua assistente, tanto che la cantante ha deciso di non avere neppure le password per accedervi. "Mi sentivo come se vedessi cose che non volevo vedere, come se mi mettessi in testa cose di cui non volevo preoccuparmi", racconta ancora la Gomez "Finivo per sentirmi uno schifo ogni volta che guardavo Instagram e così ho deciso di fuggire per un po'". Oggi tutto viene quindi controllato dai suoi assistenti mentre sul suo cellulare la cantante ha deciso di cancellare anche l'applicazione del noto social dove conta circa 113 milioni di follower.

