THOMAS BOCCHIMPANI / Il Justin Bieber italiano sbarca al serale? (Amici, pomeridiano 18 marzo)

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEL TALENT: TRA I BIANCHI? (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Nel pomeriggio di Canale 5 viene trasmesso un nuovo ed avvincente appuntamento pomeridiano con il talent Amici condotta da Maria De Filippi. Una puntata decisiva per le sorti di questa edizione del talent in quanto l’ultima a disposizione dei concorrenti per accedere alla fase serale entrando in una delle due squadre. Tra quelli ancora alla ricerca del pass c’è il giovane cantante vicentino Thomas Bocchimpani che tuttavia stando alle anticipazioni che rimbalzano in queste ore nel mondo del web e del social sarebbe riuscito ad fare il tanto agognato passo. Nello specifico sembra che Thomas Bocchimpani sia stato scelto dal coach Morgan per far parte della squadra dei Bianchi completando il sestetto. In particolare il talento vicentino andrebbe a formare con Shady Fatin Cherkaoui, Lo Strego e Mike Bird i cantanti con cui lavorerà Morgan mentre i due ballerini sono Sebastian Melo Taveira e Oliviero Bifulco. Non resta che attendere poche ore per constatare se queste anticipazioni corrispondono al vero.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEL TALENT: IL PERCORSO (AMICI, POMERIDIANO 18 MARZO) – Il vicentino Thomas Bocchimpani è riuscito ad entrare nella scuola di Amici passando per i consueti casting estivi. Il suo percorso non è stato dei più semplici come del resto dimostra il fatto che nelle puntate pomeridiane non ha avuto molto spazio per mettersi in mostra. La sua prima volta è stata il 26 Novembre del 2016 con tanto di sconfitta per 3-1 nella sfida mossa nei confronti di Alessio. Il 2 dicembre ci ha riprovato con Alessio questa volta riuscendo ad avere la meglio come del resto avviene anche il 10 dicembre sempre nei confronti di Alessio. Nella prima puntata post feste natalizie Thomas Bocchimpani è apparso subito in gran forma avendo la meglio prima con Francesco e quindi nella delicata sfida con Lucas. Il 27 gennaio ha deciso di scontrarsi con Federica cedendo e quindi nell’ultima apparizione nel pomeridiana avvenuta nell’ultima puntata di febbraio ha presentato una bellissima performance con cui ha sfiorato l’accesso nel serale. Un pass che dunque, stando alle anticipazioni, dovrebbe arrivare nella puntata odierna. Staremo a vedere.

© Riproduzione Riservata.