Teresa e Salvatore/ Uomini e Donne, la coppia assente alle Olimpiadi della Tv: un perchè polemico

Teresa e Salvatore, perchè non saranno alle Olimpiadi della tv con altri personaggi di Uomini e Donne? - Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non ci saranno nell Olimpiadi della tv in onda questa sera su Canale 5. Molti i personaggi del Trono Classico che vi hanno preso parte, eppure in molti hanno notato l'assenza della coppia di novelli sposi che rimane tra le più amate di Uomini e Donne. Ecco perchè i profili social di Teresa e Salvatore sono stati inondati da commenti curiosi di conoscere le motivazioni di questa assenza e, dopo tanta insistenza, la coppia ha finalmente deciso di rispondere soprattutto di fonte alle accuse di chi ha dato per scontato che i due abbiano detto no ad un eventuale invito della redazione. Così, di fronte a frasi come "Non dovete rinnegare il programma in cui è iniziato il vostro amore" è Salvatore a prendere parola e a chiarire che "A me non risulta, mi risulta altro! Non sono stato invitato e sinceramente non mi interessa il motivo, se a voi risulta altro... Non saprei che dire a tutte queste persone!".

Teresa e Salvatore assenti alle Olimpiadi della tv: la risposta polemica dell'ex corteggiatore - Una risposta breve ma molto chiara: Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non hanno ricevuto l'invito dalla redazione di Uomini e Donne per partecipare alle Olimpiadi della tv che questa sera, 18 marzo, vedranno protagonisti personaggi ben noti del Trono Over e del Trono Classico. Ma è una frase successiva di Salvatore che fa sospettare che forse tra loro e la redazione possa essersi rotto qualcosa quando Teresa, che faceva parte del cast di C'è Posta per te, ha deciso di lasciare il lavoro per stare vicino a suo marito: "Si è stancata di smistare le lettere, a mio moglie faceva male il braccio" scrive sarcastico Di Carlo, che solleva palesemente questo sospetto. C'è da dire che sono molte le coppie di Uomini e Donne recenti e note che non sono state invitate: quali saranno stati i motivi delle altre assenze?

