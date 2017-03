Tina Cipollari/ "È a Uomini e Donne per la notorietà, non per l'amore!", nuove accuse a Gemma Galgani

Tina Cipollari contro Gemma Galgani, le accuse si fanno sempre più dure: "Senza Uomini e Donne avrebbe una vita noiosa" - Non accenna ad arrestarsi lo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. È in particolare l'opinionista di Uomini e Donne a fomentare con nuove dichiarazioni fatte nel corso di un'intervista al settimanale Vero che non piaceranno alla dama del Trono Over. "Gemma è ancora innamorata di Giorgio, l’unico uomo che ha avuto il fegato di avere un rapporto (anche fisico) con lei. - parte in quarta Tina, convinta che la Galgani non abbia mai dimenticato Giorgio - Spera ancora che ritorni da lei. E, soprattutto, resta in trasmissione perché senza Uomini e Donne avrebbe una vita noiosa e monotona. Piuttosto che piangere a casa da sola, preferisce farlo nel programma davanti a tutta Italia". Ma non si ferma qui la Cipollari, che continua la sua battaglia contro Gemma ormai da molti mesi e attacca anche chi la sostiene: "Fa spettacolo, fa il suo teatrino e si conquista il sostegno di qualche ingenua come lei che scrive sui social: ‘Gemma sei grande‘. Il suo atteggiamento è fasullo: piange senza lacrime. Vuole insegnare a tutti l’amore, la passione, la dignità".

Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Non cerca l'amore ma solo la notorietà!" - Stando alle dichiarazioni di Tina Cipollari a Vero, Gemma sarebbe a Uomini e Donne non per trovare l'amore come dice, bensì per rimanere sotto i riflettori: "A lei, più che l’amore, interessa tenersi stretta quella sedia in trasmissione. Senza Uomini e Donne che vita farebbe? Tornerebbe nell’anonimato. Ecco, perché le fa comodo stare lì. - poi racconta quale sarebbe lo stratagemma della dama -E’ furba, altro che ingenua, sognatrice, sensibile come si definisce. Caso strano, si invaghisce sempre di uomini più giovani e ‘impossibili’ e sa già come andrà a finire la questione con loro". Insomma non una parola positiva per la Galgani da parte di Tina che, anzi, conclude con un consiglio per lei: "Le direi di rassegnarsi. Ormai, alla sua età, più che il grande amore dovrebbe cercare un bravo badante. Un uomo anziano come lei con cui invecchiare. Non uno giovane che lei pretende di far invecchiare al suo fianco".

