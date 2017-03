UOMINI E DONNE / Andrea Damante si scioglie: la splendida dichiarazione d’amore di Giulia De Lellis

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS E LA DICHIARAZIONE D’AMORE PER ANDREA DAMANTE – Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis procede tutto a gonfie vele. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono sempre più innamorati e felici. A dispetto dei rumors che li vorrebbero perennemente in crisi, i Damellis continuano ad essere sempre più innamorati anche se cercando di vivere con più riservatezza la loro storia. Contrariamente ai primi mesi d’amore, infatti, il numero delle foto che i due piccioncini pubblicano sui social è diminuito ma non il sentimento sempre più profondo e sincero che, nato nello studio di Uomini e Donne, si è dimostrato vero. Per mettere a tacere tutti i rumors e dimostrare di essere ancora felicemente fidanzata con Andrea Damante, oggi, Giulia De Lellis ha deciso di sorprendere non solo lo stesso Andrea ma anche i suoi fans che aspettavano da tempo una risposta a tutte le indiscrezioni del suo rapporto con l’ex tronista. Sono parole importanti quelle scritte dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram e che hanno conquistato davvero tutti. “Sapeva farmi ridere ma per questo puntualmente non ridevo mai, lo innervosiva, ma gli piaceva tanto. Non potevo baciarlo spesso, per cui avevo memorizzato il suo sapore: sapeva di cocco e latte in polvere (io amo il latte in polvere). Con le mani mi teneva distante ma con gli occhi facevamo già l'amore. Se non sbaglio era più o meno così... Forse qui già l'amavo ma mai come oggi, e la cosa assurda è che domani sarà peggio. Ah comunque buongiorno, buongiorno all'amore, soprattutto al mio”, scrive l’ex corteggiatrice. Cliccate qui per leggere tutto.

© Riproduzione Riservata.