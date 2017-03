UOMINI E DONNE/ Olimpiadi TV: attesa per Claudio e Mario, Sona dedica una canzone all'ex? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, VERSO LE OLIMPIADI DELLA TV: SONA HA DEDICATO UNA CANZONE A MARIO SERPA? - Grandissima ansia per la puntata dedicata alle Olimpiadi della Tv, in onda stasera sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tra le coppie (ed ex) attese dalla corte di Maria De Filippi, c'è grande attesa per Claudio Sona e Mario Serpa, i due giovani che si sono conosciuti durante il primo trono gay di Uomini e Donne. Dopo alcuni mesi di amore, Claudio e Mario hanno interrotto la loro relazione tra il malcontento dei fan. I due ex protagonisti del trono classico, hanno deciso di parlare con i loro estimatori e, ad aprire le danze ci aveva pensato Mario Serpa durante una diretta su Instagram. Il romano, aveva tranquillizzato gli estimatori affermando che "non era morto nessuno" e che tutto andava bene. Pochissimi giorni fa invece, anche Claudio ha voluto fare una diretta social con i fan e, in quella occasione, ha spiegato il suo punto di vista, decisamente similare a quello dell'ex fidanzato: “Due persone si conoscono e magari su tanti punti non si trovano. Non vedo perché per forza di cosa debbano fingere", ha affermato Sona senza peli sulla lingua. Questa sera, a partire dalle 21.10 circa, al posto del "Meglio di... C'è posta per te" (che andrà in onda domani, domenica 19 marzo) verrà trasmesso questo speciale Uomini e Donne dedicato alle Olimpiadi della TV e, tra gli altri, ci saranno anche Claudio Sona e Mario Serpa. Dalle anticipazioni comparse in rete inoltre, pare che proprio l'ex tronista abbia dedicato "Zingara" di Iva Zanicchi al suo ex fidanzato: sarà vero? Claudio è stato infatti uno dei protagonisti di “Tu si que vales” giudicato proprio dall’interprete del brano. Alla base della rottura tra Claudio e Mario, sembrano quindi esserci numerose divergenze caratteriali. Secondo quanto riportavano le gossip news di questi ultimi tempi, sembrava proprio che Claudio avesse tradito Mario con il suo ex storico, Juan. Nonostante la mancata smentita, la notizia non ha ritrovato alcun riscontro e quindi, ad oggi, è da considerare una bufala. A questo punto non ci rimane che attendere l’appuntamento di questa sera per scoprire nuove indiscrezioni sull’ex coppia più amata di Uomini e Donne e chissà, magari la loro rottura potrebbe essere solo una crisi passeggera… voi che ne dite?

