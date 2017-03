UOMINI E DONNE / Raffaella Mennoia e Jack Vanore: dopo anni viene fuori la verità (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: JACK VANORE TORNA A PARLARE DI RAFFAELLA MENNOIA – Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne ha avuto una lunga e importante relazione con l’ex tronista Jack Vanore. Tra i due è stata una storia importante e seria che, tuttavia, è finita da un po’ di tempo. Tra i due ex fidanzati, tuttavia, è rimasto un totale rispetto e affetto come ha rivelato l’ex tronista che ha ritrovato l’amore accanto ad una ragazza, Martina che ha saputo conquistare il suo cuore. “Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti”, ha spiegato l’ex tronista che, come opinionista di Uomini e Donne, riesce a lavorare tranquillamente con l’ex fidanzata. “Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo. Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale anche per lei”, ha aggiunto ancora Jack Vanore che, a 34 anni, oltre a ricoprire il ruolo di opinionista del programma di Maria De Filippi, lavora anche nell’azienda di famiglia. Jack, però, vorrebbe anche continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. In particolare, all’ex tronista non dispiacerebbe riuscire a trovare un posto nel mondo della recitazione dopo la bella esperienza avuta nella fiction L’onore e il rispetto.

