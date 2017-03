UOMINI E DONNE / Soleil Sorgè conquista tutti: Luca Onestini pronto alla scelta? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SOLEIL SORGE’ CONQUISTA TUTTI CON LA SUA SENSUALITA’ – Odiata ma anche molto amata dal pubblico. Soleil Sorgè è indubbiamente la protagonista del trono classico di Uomini e Donne. Pur essendo molto criticato per le sue precedenti esperienze nel mondo dello spettacolo e le continue esterne con Marco Cartasegna, nelle ultime settimane, è riuscita a capovolgere la situazione portando dalla sua parte i telespettatori. Sono tanti, infatti, i fans che le stanno dimostrando affetto e sostegno sui social puntando, al contrario, il dito contro Luca Onestini, reo di non riuscire a prendere una decisione. Luca, infatti, continua a dividersi tra Soleil e Giulia, due ragazze molto diverse tra loro che sembrano averlo conquistato. Tra le due, tuttavia, l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha un debole soprattutto nei confronti della Sorgè verso la quale ha una fortissima attrazione fisica. Soleil, tuttavia, stanca dei suoi repentini cambiamenti d’umore nei suoi confronti, ha deciso di giocare accettando di uscire anche con Marco. Un atteggiamento che piace ai suoi fans, sicuri che ora Luca farà presto la sua scelta. “Sei la migliore e non pensare alle 4 galline che svolazzano di ca**ate ogni giorno che fanno davvero pena”, “Sei la migliore, la più bella di sempre”, “Lei è la più vera, è da tre settimane che dice a Luca di sceglierla ed esce con Marco per vedere le sue reazioni perché ha dei dubbi su Luca. Perché Soleil, secondo me pensa che se Luca la volesse per davvero non la farebbe uscire con Marco e la sceglierebbe”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post

