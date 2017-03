UOMINI E DONNE/ Verissimo e le Olimpiadi TV: scorpacciata mediatica per Giorgio Manetti (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: GIORGIO MANETTI E LA SUA MARATONA TELEVISIVA - Dopo Gemma Galgani, anche l'ex fidanzato Giorgio Manetti debutterà a Verissimo. Il rotocalco di cultura, informazione e gossip in onda al sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ospiterà il famosissimo gabbiano toscano nato dalla corte del trono over di Uomini e Donne. Oggi, a partire dalle 16.30 circa, Silvia Toffanin intervisterà il cavaliere più amato della televisione italiana: si attendono scottanti retroscena? Questa sera, andranno in onda su Canale 5 anche le "Olimpiadi della TV" e, proprio durante quella occasione, Giorgio dedicherà una lettera alla sua ex fidanzata durante l'appuntamento speciale di "C'è posta per te" condotto per l'occasione da Alfonso Signorini alle prese con alcune missive degli ex (ed attuali) protagonisti di Uomini e Donne. Gemma Galgani la scorsa settimana, aveva dedicato molte parole d'affetto nei confronti di Giorgio Manetti e, tra le altre cose, aveva affermato che la sua porta era rimasta comunque aperta. Dopo Tina Cipollari e Gemma Galgani, l'affezionato pubblico di Maria De Filippi attendeva con ansia di potere accogliere anche il Manetti nella speranza che l'uomo, durante questa intervista, possa finalmente sbilanciarsi nei confronti dell'ex compagna. Quella di Giorgio è davvero una storia interessante e non solo per via della sua esperienza televisiva che prosegue ormai da un paio di anni, ma anche per il suo incredibile passato da latin lover. Il cavaliere infatti, è considerato un vero sciupafemmine anche se, durante la sua storia con Gemma, nonostante le frequentazioni, aveva dedicato tutto il suo tempo alla dama torinese più amata del trono over. Attualmente però, proprio la Galgani sembrerebbe intenzionata a riaprire i rapporti con Marco Firpo, ex fidanzato genovese con il quale aveva intrapreso una conoscenza proprio a settembre, quando si erano riaperti i battenti della nuova stagione del trono over. Tutti pronti per ascoltare le nuove dichiarazioni di Giorgio Manetti?

