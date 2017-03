Uomini e Donne, Olimpiadi della TV/ Diretta, i protagonisti e i programmi: prove e conduttori (oggi, 18 marzo)

UOMINI E DONNE, OLIMPIADI DELLA TV: ANTICIPAZIONI, TUTTI I PROTAGONISTI COINVOLTI (OGGI, 18 MARZO 2017) - La proposta della rete ammiraglia Mediaset per la serata di oggi non potrebbe essere più accattivante: a partire dalle 21.10 prenderà il via lo Speciale di Uomini e Donne - Olimpiadi della Tv, dove vecchi e nuovi volti del people show guidato da Maria De Filippi si metteranno alla prova, impegnati nelle sfide più disparate che attingeranno da alcuni dei programmi più celebri di Canale 5. Come riporta TvBlog, saranno molte le personalità pronte a fare capolino all’interno dello studio: ci saranno Gemma Galgani e Giorgio Manetti, amatissimi al trono over, e anche la celebre opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari. Non mancheranno personaggi del trono classico, come la coppia composta da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, così come quelle formate da Clarissa Marchese e Federico Gregucci (i due si sono conosciuti da poco all’interno dello studio del programma) e Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Alle Olimpiadi della Tv ci saranno anche i primi protagonisti del trono gay, Claudio Sona e Mario Serpa, lasciati da pochissimo, insieme all’ex tronista ed protagonista del Grande Fratello Vip Andrea Damante, con la fidanzata Giulia De Lellis. Infine, faranno capolino anche Emanuele Mauti, Desirée Popper, e Emi, Sossio Aruta, Mauro, Anna, Francesco e Anna Maria del trono over. Curiosi di scoprire in quali prove si cimenteranno?

ANTICIPAZIONI, DA AMICI A TU SÌ QUE VALES - Tutti i protagonisti di Uomini e Donne - Olimpiadi della Tv si cimenteranno in diverse sfide che il pubblico di Canale 5 conosce bene, dal momento che sono il perno centrale di alcuni dei maggiori successi dell’ammiraglia Mediaset. Partiamo, per esempio, dal talent show campioni di ascolti Amici di Maria De Filippi. La fase serale è alle griglie di partenza (la prima puntata è in programma per il prossimo 25 marzo), ma stasera - sabato 18 marzo - non saranno gli allievi ammessi ad essere al centro. Come riporta TvBlog, sarà Stefano De Martino - ballerino, ex alunno e noto volto dei daytime - a guidare il momento: tutti i concorrenti si esibiranno nientemeno che sui brani di Fabio Rovazzi. Ma al centro delle scene finirà anche un altro talent show molto amato dai telespettatori, Tu sì que vales. L’ultima edizione è stata guidata da Belen Rodriguez e Simone Rugiati, ma in prime time - in giuria - più tardi ritroveremo Iva Zanicchi, Garrison Rochelle e Davide Mengacci: a loro l’arduo compiuto di giudicare le esibizioni dei performers: come se la caveranno? Spazio, naturalmente, anche a Uomini e Donne, con l celebri sfilate del programma (i giurati in questo caso saranno Anahi Ricca, Platinette e Valeria Marini, reduce della sua partecipazione al GF Vip): Gemma Galgani, come riportano le anticipazioni, sorgerà un abito da sposa bianchissimo. Un momento davvero imperdibile...

ANTICIPAZIONI, DA STRISCIA LA NOTIZIA AD AVANTI UN ALTRO - Non ci sarà spazio solo per Amici e Tu sì que vales alle Olimpiadi della Tv di Uomini e Donne in programma stasera, sabato 18 marzo 2017, sul piccolo schermo di Canale 5. Anche C’è posta per te - che ha da poco concluso un’altra stagione di successo - sarà al centro: conduttore d’eccezione l’ex opinionista de L’Isola dei Famosi Alfonso Signorini, che darà spazio a diverse lettere di tutti i protagonisti, in primis (e come avrebbe potuto essere altrimenti?) quella di Gemma e Giorgio di Uomini e Donne. Ci saranno anche Avanti un altro, game show della fascia preserale, e Striscia la notizia, il Tg satirico ideato da Antonio Ricci e trasmesso in fascia di access prime time. Come ha anticipato TvBlog, per quest’ultimo saranno le mitiche veline Irene Cioni e Ludovica Frasca a condurre e Tina Cipollari a beccarsi un bel tapiro. Per quanto riguarda invece Avanti un altro alla guida non ritroveremo certo Paolo Bonolis, bensì Rudy Zerbi. La magia, le risate e le emozioni non si faranno attendere…

© Riproduzione Riservata.