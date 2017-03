VALERIO SCANU/ Cosa svelerà stasera dietro le quinte? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

VALERIO SCANU, IL PRESENTATORE NELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Valerio Scanu presentatore a Ballando con le stelle 2017: le sue dirette Facebook divertono il pubblico in studio e da casa. La novità dell'edizione di quest'anno del reality show di danza di Rai 1 è proprio lui, ex cantante di Amici e mago della tecnologia. Valerio e il suo smartphone fanno regolarmente incursione nel dietro le quinte, spiando i concorrenti in gara, rubando momenti delle prove prima della diretta e regalando al pubblico immagini che Rai 1 non trasmette. Il suo lavoro dietro le quinte appassiona gli utenti di Facebook che lo seguono in massa collegandosi da computer e cellulari. Per rivederlo basta seguirlo sui social network questa sera, sabato 18 marzo, a partire dalle 21.30 mentre in televisione l'appuntamento è per lo stesso giorno, stessa ora sempre.

VALERIO SCANU, MOSTRA I RETROSCENA DELLO SHOW (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Nell'ultima puntata Valerio Scanu e il suo inseparabile cellulare di ultima generazione sono tornati sullo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti. Valerio ha chiesto a Selvaggia di rivelare al web cosa avrebbe davvero voluto dire alla Parietti: la Lucarelli ha risposto di non voler essere perfida ma leggera e ironica con tutti i concorrenti, spegnendo dunque la polemica. Anche Scanu ritiene che Selvaggia sia stata sobria, poi ha chiesto altri commenti sul caso ai giudici e ai ballerini del corpo di ballo di Ballando con le stelle. Subito dopo l'ex cantante di Amici è andato tra gli spettatori nel pubblico per raccogliere reazioni e farsi i selfie: un nuovo modo, insomma, di promuovere la trasmissione. In un altro video in cui annunciava l'eliminazione di Anna Galiena, Scanu ha poi mostrato il teatro di Ballando con le stelle subito dopo la fine del programma con coriandoli, pubblico scatenato e festeggiamenti post puntata. Anche durante la settimana Valerio ha pubblicato video su Facebook e Twitter raccontando l'allenamento dei vip in gara e le esibizioni. Valerio è molto simpatico nelle vesti di presentatore a Ballando con le stelle: ci piace davvero molto il suo lato social e ironico del web.

VALERIO SCANU, COSA CI MOSTRERÀ QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE, 18 MARZO 2017) - Nella puntata di questa sera Valerio Scanu tornerà ad aggirarsi dietro le quinte del teatro di Ballando con le stelle per catturare i preparativi dello show e regalare ai fan immagini inedite dei giudici mentre si riposano tra una pubblicità e l'altra. Valerio sorprenderà i ballerini mentre provano le coreografie prima di andare in scena, ci mostrerà una Milly Carlucci davvero sorprendente e rivelerà i momenti privati dei protagonisti della trasmissione Rai che il sabato sera è il punto di riferimento delle famiglie italiane.

