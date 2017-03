VOLO 7500/ Su Tv8 il film con Jamie Chung e diretto da Takashi Shimizu (oggi, 18 marzo 2017)

VOLO 7500, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 18 MARZO 2017: IL CAST - Volo 7500, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller - drammatica dal titolo originale 7500, è stata realizzata nel 2014 nata da una coproduzione americana - giapponese che ha visto in prima linea le case cinematografiche della CBS Films, della Ozla Pictures e della Vertigo Entertainment. La regia è stata affidata a Takashi Shimizu mentre nel cast sono presenti Jamie Chung, Leslie Bibb, Amy Smart, Nick Whelan e Ryan Kwanten. ma ecco la trama del film nel dettaglio.

VOLO 7500, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 18 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato a Los Angeles, il volo 7500 sta per decollare dall’aeroporto diretto a Tokyo. Ci sono molti passeggeri a bordo, tra questi vi è Brad (Ryan Kwanten) con Pia (Amy Smart), Jenn in compagnia del suo fidanzato Jack, poi vi è un uomo in viaggio per affari, Lance, un ladro di nome Jake, una donna di nome Raquel (Christian Serratos), Giacinta (Scout Taylor- Compton) e una coppia di neo sposi in viaggio per la luna di miele, Liz (Nicky Whelan) e Rick (Jerry Ferrara). Le due hostess di bordo sono Suzy (Jamie Chung) e Laura (Leslie Bibb). Mentre il volo procede, le due hostess chiacchierano della relazione che Laura ha con il capitano dell’aereo Pete che poi è anche un uomo sposato. Ad un certo punto si avverte qualche turbolenza. Lance sembra avere un malore, non riesce infatti più a respirare, gli altri passeggeri provano ad aiutarlo, ma nulla si può in quanto Lance ha dei forti spasmi che lo conducono alla morte. Le due hostess a questo punto non possono far altro che evacuare quella classe tra lo sgomento dei passeggeri, ma il capitano decide comunque di continuare il volo verso Tokyo. Raquel si reca in bagno ma in quel momento l’hostess si accorge che nel velivolo non vi è più ossigeno così fa indossare le mascherine ai passeggeri, anche Raquel chiusa in bagno viene salvata da Laura. Tuttavia il capitano si accorge che non si può più contattare la torre di controllo, da questo momento in poi è il panico generale, molti perderanno la vita come Jake, Raquel, Laura, il capitano Pete, Suzy e Giacinta. A salvarsi saranno solo Rick e Liz e Brad e Pia ma quando ritornano ai loro posti si accorgono del fatto che i loro corpi sono a terra senza vita. Sono sconvolti, la tv mostra loro che i passeggeri del volo 7500 sono tutti morti ma che l’aereo sta viaggiando con il pilota automatico da molte ore.

© Riproduzione Riservata.