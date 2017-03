Verissimo/ Anticipazioni e ospiti puntata 18 marzo: Rocco Siffredi si racconta nello studio di Silvia Toffanin

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 MARZO 2017: GIORGIO MANETTI RISPONDE ALLE PAROLE DI GEMMA GALGANI - Verissimo tornerà oggi pomeriggio su Canale 5 con una puntata piena di ospiti, musica e tanto altro ancora. Silvia Toffanin, che negli ultimi appuntamenti ha dato voce ai protagonisti del trono over di Uomini e Donne, oggi aprirà le porte del suo salotto a uno dei cavalieri più chiacchierati di sempre, Giorgio Manetti, che racconterà al pubblico dettagli inediti sul suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e in particolare sulla sua storia con Gemma Galgani. Pochi giorni fa, Silvia Toffanini ha ospitato la celebre dama torinese, che non ha fatto mistero di ciò che ha sempre provato nei confronti del suo ex: “È stata una storia molto bella, un po’ come il regalo di Natale inaspettato, che ti arriva e non immagini che possa arrivare un regalo così bello”. Oggi Giorgio Manetti avrà la possibilità di replicare alle parole della sua ex, ricordando, con l’ausilio di filmati e immagini in esclusiva, i mesi passati assieme e la successiva inaspettata rottura.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 MARZO 2017: ROCCO SIFFREDI NELLO STUDIO DI SILVIA TOFFANIN - Rocco Siffredi sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo di oggi. Il porno attore, infatti, raggiungerà il salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi in una lunga intervista alla luce della sua nuova esperienza sull’Isola dei Famosi. Siffredi svelerà al pubblico di Canale 5 tutti i retroscena sulla sua partecipazione al reality e dirà la sua sulle particolari dinamiche che coinvolgono i naufraghi questa edizione. La conduttrice avrà modo di dar voce anche a una delle ultime concorrenti eliminate dallo show, Giulia Calcaterra, che sarà la protagonista di una pagina tutta dedicata alla sua carriera ma anche alla vita privata, soprattutto in seguito alle dichiarazioni di Diego Dario, che qualche settimana fa ha messo fine alla loro storia d’amore dopo aver preso atto della vicinanza fra la naufraga e Simone Susinna. L’ex velina di Striscia la Notizia avrà modo di chiarire alcun aspetti della sua vita privata, soprattutto dopo il clamoroso dietrofront del suo ex, che di recente le ha riservato parole piene di affetto.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 MARZO 2017: CATERINA MURINO, LA VITA, LA CARRIERA E IL SUO ULTIMO FILM - Ospiti, gossip ed esclusive saranno al centro del nuovo appuntamento di Verissimo, che tornerà anche oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 16.30. Per la pagina dedicata al cinema, Silvia Toffanin si prepara a ospitare Caterina Murino, attrice nota in tutto il mondo per il suo ruolo nella pellicola Casinò Royale e che in questi giorni è la protagonista di “Chi salverà le rose”, un film scritto e diretto dal regista Cesare Furesi da pochi giorni nelle sale italiane. In studio, l’attrice avrà la possibilità di ripercorrere i momenti più interessanti della sua lunga carriera, dagli albori fino ai giorni nostri, senza dimenticare quei ruoli che, sul piccolo e sul grande schermo, l’hanno resa una delle attrici più amate in Europa e nel mondo. La presenza di Caterina Murino è stata confermata ieri sulla fan page ufficiale del programma, che ha condiviso un post su Facebook per dare appuntamento a tutto il suo pubblico: “Quando bellezza e talento si incontrano. Caterina Murino, sabato a Verissimo!”, si legge sui social. Per visualizzare il messaggio, potete cliccare qui.

