XENIA E RAIMONDO TODARO/ La modella metterà più grinta? (Ballando con le stelle 2017, 18 marzo)

XENIA E RAIMONDO TODARO, IL JIVE CHE NON HA CONVINTO I GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Xenia continua a conquistare tutti, e nella terza puntata di Ballando con le stelle 2017 (in onda la settimana scorsa) vince anche il tesoretto, gentilmente offertole dall'ospite Paolo Fox. La modella Xenia è stanca dello stereotipo della bella ragazza straniera e vuole dimostrare al pubblico italiano quanto vale. Per la loro esibizione Xenia e Raimondo Todaro preparano un Jive ma durante le prove c'è qualche problema con la musica. A Xenia non piace per nulla la musica del ballo, Barbie Girl, e chiede di cambiarla. Ottenuto il cambio, la concorrente si butta anima e corpo nella coreografia e lascia molto sorpreso il suo insegnante, che ne loda gli sforzi. I due si presentano sul palco senza nessuna scenografia a fargli da contorno. Ci sono solo loro due che ballano e si divertono con ironia e ritmo. Il ballo è molto veloce, ricco di passi a due e con una coreografia molto articolata. Todaro nella costruzione del pezzo ha dato grande importanza al movimento delle gambe, che sono il punto su cui ci si focalizza maggiormente nel Jive. La concorrente sembra molto a suo agio, mostra di divertirsi e si coordina bene con il suo maestro. Il ballo è molto giovanile e divertente e lascia il pubblico divertito.

XENIA E RAIMONDO TODARO, IL GIUDIZIO DEI GIUDICI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Al momento dei giudizi, con grande onesta, Raimondo Todaro ammette di non essere pienamente soddisfatto dal pezzo. Xenia ha un grande limite dovuto alla sua notevole altezza, che da un lato l'ha aiutata a essere una modella molto affermata ma dall'altro la rallenta quando deve ballare balli come il Jive. Fabio Canino apprezza l'impegno dei due concorrenti e lo spirito d'iniziativa della concorrente. Guillermo Mariotto fa notare a Todaro che in altre edizioni è stata proprio l'altezza, la carta vincente con cui è arrivato alla vittoria con partner come la Chiabotto e Fiona May. L'unica a essere più critica è Selvaggia Lucarelli che giudica il ballo sottotono rispetto alla prova della scorsa settimana. In totale Xenia ottiene 26 punti, così distribuiti: Canino 6 punti, Mariotto, Lucarelli, Smith e Zazzaroni 5 punti a testa. La concorrente nella classifica provvisoria finisce al quart'ultimo posto. A grande sorpresa però ottiene il tesoretto conquistato dall'ospite della serata, l'astrologo Paolo Fox e grazie ai punti supplementari balza in prima posizione. Il suo ingresso nella quarta puntata in programma oggi, 18 marzo, è garantito.

XENIA E RAIMONDO TODARO, COME SE LA CAVERA' QUESTA SERA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 18 MARZO) - Xenia non ha dato il meglio di sé in questa esibizione, la concorrente rende di più con i balli lenti e sensuali ma essendo un talent sul ballo in cui i concorrenti per regolamento devono cimentarsi in stili sempre diversi, in futuro ci saranno molti altri balli veloci. Xenia ha dimostrato di avere grinta ma questa da sola non basta, deve diventare più coordinata e non farsi problemi per la sua notevole altezza ma sfruttare questa sua dote naturale per essere ancora più brava nelle sue esibizioni in coppia con Todaro, i due potrebbero regalare belle sorprese insieme.

