AGENTE 007 - UNA CASCATA DI DIAMANTI/ Su Rai Movie il film con Sean Connery (oggi, 19 marzo 2017)

AGENTE 007 - UNA CASCATA DI DIAMANTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Agente 007 - Una cascata di diamanti, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 21.20. Un grande classico dal genere spionaggio la pellicola britannica dal titolo originale Diamonds for ever, realizzata nel 1971 e prodotta da Albert R. Broccoli e Harry Saltzman per la regia di Guy Hamilton. Nel cast sono presenti Sean Connery, Lois Maxwell, Charles Gray, Bruce Cabot e Jimmy Dean. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007 - UNA CASCATA DI DIAMANTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista James Bond (Sean Connery) che sta lavorando su di un’importante missione che lo vede coinvolto ad eliminare un certo Ernst Stavro Blofeld (Charles Grey) che ha ucciso sua moglie Tracy. Bond inizia ad interrogare tutti i conoscenti della coppia senza avere alcuna formalità, finalmente riesce a risalire a lui e ad ucciderlo, facendolo liquefare nel fango bollente. Successivamente all'agente viene chiesto di sostituirsi ad un uomo di nome Peter Franks per fare in modo di mettersi sulle tracce di un losco traffico di diamanti preziosi. Tuttavia il rischio che corre è altissimo in quanto tutti i contatti di volta in volta vengono uccisi da alcuni killer che lavorano in coppia. James, allora decide di chiedere aiuto a Tiffany Case (Jill St. John) che vive ad Amsterdam e con la quale decide di recarsi a Las Vegas. Tutte le tracce che i due seguono li conducono all’industriale Willard Whyte (Jimmy Dean) che sta lavorando su di un importante progetto che vede la costruzione con questi diamanti di un laser molto particolare. In realtà però indagando meglio l’agente 007 scopre che Whyte altro non è che un criminale che James Bond credeva di aver ucciso, Blofeld ma che si era salvato dal fango bollente e che ora fingeva di essere questo miliardario del quale riesce anche a contraffare la voce. L’uomo è in una villa nel deserto del Nevada, ma nonostante la fatica, Bond riesce a trovarlo e ad ucciderlo facendo saltare i suoi piani che erano quelli di tenere sotto scacco l’intera umanità con un laser potente che avrebbe posto in orbita. Quando però Bond e Tiffany si ritrovano a cena insieme si rendono subito conto che i due camerieri non sono tali ma che sono due killer spietati. Grazie alla loro bravura e coraggio riescono a salvarsi.

