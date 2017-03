ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA/ Da Uomini e Donne a C’è posta per te: lacrime e scuse(Le Olimpiadi della tv)

ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA, DA UOMINI E DONNE A C’È POSTA PER TE: LACRIME E SCUSE PER FARE PACE (LE OLIMPIADI DELLA TV) - Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, coppia nata a Uomini e Donne, si sono persi e ritrovati. Hanno deciso di fare pace davanti a tutti ieri, sabato 18 marzo 2017, nello studio di C’è posta per te in occasione de Le Olimpiadi della tv, il nuovo programma di Maria De Filippi che ha debuttato su Canale 5. La definitiva riconciliazione è iniziata con l’introduzione di Alfonso Signorini, conduttore di C’è posta per te per un giorno, che ha elencato le varie sfaccettature dell’amore. Un video ha mostrato ai telespettatori i migliori momenti di Aldo e Alessia: dalla scelta a Uomini e Donne al matrimonio senza dimenticare la nascita del loro figlioletto, il piccolo Nicolò. Ma non sono state solo rose e fiori: qualcosa li ha divisi, probabilmente un tradimento di lui, la coppia si è separata ma ha saputo anche ricucire lo strappo. Alessia gli ha scritto una lettera senza filtri ed entrambi si sono commossi: ora che si sono lasciati alle spalle il doloroso passato, i due sembrano più innamorati di prima e hanno tanta voglia di ricominciare. Alessia desidera un nuovo inizio e la coppia riparte dallo scambio di nuove fedi suggellato da un bacio che profuma d’amore vero. Aldo ha esposto tutta la sua fragilità: "A volte non mi sento all'altezza, lei è il mio pilastro”. Un momento davvero intenso quello dedicato ad Aldo e Alessia: nell’assegnazione dei punti Signorini ha voluto quindi premiare loro e soprattutto la la lettera di Alessia, capace di chiarire al meglio la complessità dell’amore. Ad emozionare i telespettatori sono state soprattutto le lacrime di Aldo e le sue scuse sussurrate all’orecchio della compagna ritrovata.

© Riproduzione Riservata.