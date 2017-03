ALESSANDRO BERTOLAZZI/ Il truccatore cosa racconterà a Fabio Fazio? (Che tempo che fa, 19 marzo 2017)

ALESSANDRO BERTOLAZZI, IL TRUCCATORE ITALIANO OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Tra gli ospiti che questa sera si siederanno nel salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa ci sarà anche il bravissimo Alessandro Bertolazzi. Nell'ultimo periodo si è sentito parlare molto di Bertolazzi. Senza alcun dubbio, si tratta di una delle numerose eccellenze del made in Italy riconosciute in tutto il mondo. Proprio Alessandro Bertolazzi, infatti, è stato candidato all'Oscar come make up designer per la pellicola Suicide Squad. Una cosa è certa: Bertolazzi è un vero e proprio fuori classe. Nel corso della sua carriera, infatti, ha saputo letteralmente trasformare gli attori riuscendo a trasformarli e ad accaparrarsi il plauso non solo del pubblico ma anche e soprattutto degli addetti ai lavori. Piemontese di nascita, Bertolazzi ha da sempre avuto una passione sfrenata per il mondo della recitazione. Non solo teatro, però: la sua massima aspirazione, infatti, era quella di mettersi alla prova sul grande schermo e c'è da dire che è riuscito nell'intento senza alcun genere di problema, ottenendo risultati molto interessanti.

ALESSANDRO BERTOLAZZI, IL TRUCCATORE ITALIANO OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: DA MALENA A SUICIDE SQUAD (CHE TEMPO CHE FA, 19 MARZO 2017) - Ad averlo reso celebre al grande pubblico è stato l'incontro con il grande e inimitabile Giuseppe Tornatore. Il regista ha voluto che fosse proprio Bertolazzi ad occuparsi del trucco di Malena e questo per lui ha significato davvero moltissimo. Malena, infatti, ha rappresentato un trampolino di lancio unico e gli ha consentito di farsi largo nel mondo del grande cinema internazionale. Dopo alcune collaborazioni in Italia, la professionalità di Alessandro Bertolazzi è stata intercettata dalla Milton, una delle agenzie londinesi più importanti che, tra le altre cose, opera anche a Los Angeles. Come è facile intuire, si è trattato di un vero e proprio salto di qualità che ha permesso ad Alessandro di farsi largo e di riuscire a guadagnare anche la nomination per l'Oscar. In occasione della nomination, Bertolazzi non ha potuto fare a meno di dimostrare tutta la sua riconoscenza nei confronti di quel pubblico che da sempre lo ha seguito oltre che apprezzato. A questo punto, non resta altro da fare che attendere la messa in onda dell'intervista a Che tempo che fa nella speranza di poter scoprire qualche indiscrezione in merito a pellicole del calibro di Malena e Suicide Squad.

