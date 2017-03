ALEX BRITTI / Dai fornelli di MasterChef al salotto di Fabio Fazio (Che fuori tempo che fa, 19 marzo)

ALEX BRITTI, IL CANTANTE OSPITE DI FAZIO: TRA I FORNELLI DI MASTERCHEF (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 MARZO) – Tra poche ore nella prima serata di Rai 3 viene trasmessa una nuova puntata del talk show Che fuori tempo che fa condotta come consuetudine da Fabio Fazio. Tra i tanti ospiti che l’animeranno figura anche il celebre cantante e musicista romano Alex Britti. Nell’ultimo periodo l’artista è protagonista in un ambito per lui non troppo usuale ed ossia quello della cucina. Infatti sta prendendo parte al talent culinario Celebrity Master Chef Italia dove si sta confrontando con eccezionali esperti di cibo e cucina come Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Nonostante per Britti questa sia una novità, è apparso molto motivato e soprattutto ha dimostrato di avere le carte in regole per poter essere un protagonista assoluto del programma. Nei primi due episodi del programma Sky, il buon Alex Britti ha dovuto fronteggiare la concorrenza di altri nomi eccellenti del mondo dello spettacolo e della musica come Nesli, Mara Maionchi e Maria Grazia Cucinotta.

ALEX BRITTI, IL CANTANTE OSPITE DI FAZIO: CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 19 MARZO) – Alex Britti è nato a Roma nell’agosto del 1968. Già ad otto anni si avvicina in maniera rilevante al mondo della musica iniziando a suonare la chitarra mentre a 18 anni fonda la sua prima band incentrata soprattutto sul genere blues e con la quale incomincia a farsi apprezzare nei principali locali romani. Nel 1992 esce il suo primo album nelle vesti di solista intitolato Alex Britti ma il successo arriva soltanto nell’anno 1998 grazie al pezzo Solo una volta (o tutta la vita) che divenne un vero e proprio tormentone estivo. Il 1999 è stato invece l’anno della sua consacrazione. Si presenta sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove proposte con il pezzo Oggi sono io che qualche anno più tardi sarà inciso anche dalla grande Mina. Sempre nello stesso anno è nuovamente protagonista dell’estate musicale con il brano Mi Piaci. L’anno seguente si conferma il suo essere artista di talento con un nuovo album di successo nel quale spiccano La vasca e Una su milione. Dopo un paio anni di assenza ritorna con l’album 3 a cui faranno seguito Festa, .23, Bene così e In nome dell’amore volume 1.

