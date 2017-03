AMICI 2017/ Ed. 16, anticipazioni registrazione serale: chi sarà eliminato? (Oggi, 19 marzo)

AMICI 16, ED. 2017 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE SERALE E NEWS: CHI SARA’ ELIMINATO? – Oggi, domenica 19 marzo, in quel di Cinecittà, salvo cambiamenti dell’ultima ora, sarà registrato il primo serale di Amici 16 che andrà in onda sabato 25 marzo. I protagonisti del primo serale di Amici 16 saranno gli allievi che hanno conquistato l’accesso al serale con tanta fatica. Nella squadra bianca di Morgan, Boosta e Alessandra Celentano troviamo Shady, Lo Strego, Sebastian, Mike Bird, Oliviero e Thomas mentre nella squadra blu di Elisa troviamo Andreas, Vittoria, Federica, Riccardo, Cosimo e Michele. A giudicare le esibizioni dei concorrenti del serale saranno i giudici Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Ambra Angiolini e Daniele Liotti. Al termine del primo serale, un allievo sarà già costretto a lasciare la scuola. Chi sarà il primo eliminato del serale di Amici 16? Sul web i nomi in pole per la prima eliminazione da Amici sono quelli di Vittoria per la squadra blu e de Lo Strego per la squadra bianca. Proprio il cantautore si augura di non essere il primo eliminato per avere la possibilità di conquistare la fiducia del coach Morgan che, pur avendolo preso nella propria squadra, non nasconde di avere molte perplessità sul suo talento.

