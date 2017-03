AMORE PENSACI TU / Non va in onda oggi, domenica 19 marzo: rinviato a...

AMORE PENSACI TU, OGGI DOMENICA 19 MARZO NON VA IN ONDA: RINVIATO A... - Amore pensaci tu non va in onda oggi, domenica 19 marzo 2017. Ennesimo cambio di palinsesto per la "sfortunata" fiction di Canale 5, che dopo essere stata trasferita dalla prima serata del venerdì a quella domenicale, questa volta sembra dover abbandonare per sempre la vetrina principale della rete ammiraglia Mediaset. Al posto della serie che vede nel cast la presenza di attori importanti come Fabio Troiano, Emilio Solfrizzi e Martina Stella andrà infatti in onda Il meglio di C'è posta per te. Le brutte notizie per i fan della fiction, però, non sono finite qui. Il Biscione, infatti, ha deciso di spostare nuovamente di collocazione Amore pensaci tu e seguirla non sarà un'impresa facile per tutti. A partire da domani, lunedì 20 marzo, la fiction verrà trasmessa in seconda serata su Canale 5 e invece del consueto doppio episodio ne sarà mandato in onda soltanto uno. Dire che i fan della serie non l'hanno presa bene è il minimo: in tanti infatti speravano almeno che Amore pensaci tu potesse essere trasferito di rete, ma non traslato d'orario. Sull'account Twitter della serie, che ha annunciato la novità di palinsesto, si è riversata tutta l'amarezza dei fan:"Ma almeno metterlo su La5 in prima serata...veramente delusa da questa scelta di palinsesto"; un'altra spettatrice commentava delusa:"Una fiction così bella che piace a tutta la famiglia messa in seconda serata..che vergogna". Il premio simpatia va però alla fan che commenta:"Vorrei precisare che è la notte ad essere giovane, non io, perciò non riuscirò mai a vederlo in seconda serata!".

