AMORI & INCANTESIMI/ Su La5 il film con Sandra Bullock e Nicole Kidman (oggi, 19 marzo 2017)

AMORI & INCANTESIMI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 19 MARZO 2017: IL CAST - Amori & Incantesimi, il film in onda su La5 oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale -fantastica dal titolo originale Practical Magic realizzata negli Stati Uniti nel 1998 per la regia di Gruffin Dunne, nel cast sono presenti nomi altisonanti di Hollywood come Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing, Dianne West e Evan Rachel Wood. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

AMORI & INCANTESIMI, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 19 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di due sorelle, Sally Owens (Sandra Bullock) e Gillian (Nicole Kidman) che dopo la prematura morte dei propri genitori vengono affidate alle zie Frances (Stockard Channing) e Jet (Dianne Wiest) che si prendono cura di loro. Le due bambine crescono differentemente dai loro coetanei, sono infatti diverse avendo dei poteri magici che avevano appreso dalle zie. Il fatto di possedere dei poteri magici li ha rese speciali ma questo privilegio però è un’arma a doppio taglio in quanto la loro famiglia è vittima di una maledizione che fa sì che tutti gli uomini che si innamorino di loro perdano la vita. Venute a conoscenza della cosa, Sally e Gillian reagiscono in maniera differente, infatti mentre la prima prova a condurre una vita tranquilla con le proprie figlie dopo la morte del marito decidendo anche di tornare a vivere dalle zie, Gillian usa i suoi poteri cambiando un uomo dietro l’altro. Quando però Gillian incontra sulla sua strada un delinquente decide di chiedere aiuto a sua sorella. L’uomo però le anticipa prendendole in ostaggio, tuttavia le due streghe riescono a salvarsi somministrando a Jimmy una droga che gli provoca la morte. Tuttavia vorrebbero riportarlo in vita, ma ci provano senza successo. Decidono allora di seppellire il suo corpo all’interno del giardino delle loro zie. L’investigatore Gary Hallett che sta indagando sul caso dell’uomo scomparso inizialmente sospetta di Sally e Gillian ma poi si innamora di Sally, la quale però prova a respingerlo in quanto potrebbe morire a causa della maledizione. Lo spirito di Jimmy però riesce ad impossessarsi del corpo di Gillian, tuttavia Sally grazie ai suoi poteri e a quelli delle sue zie con l’aiuto anche di tutte le donne della città riesce a scacciare per sempre lo spirito di Jimmy. Le due sono finalmente libere dalla maledizione, Sally inizia la sua relazione con l’investigatore Gary.

