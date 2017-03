AVANTI UN ALTRO/ Nessuna vincita al game. Chi giocherà oggi, 19 marzo? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, domenica 19 marzo 2017) - Il piccolo schermo di Canale 5 ospiterà stasera - domenica 19 marzo 2017 - una nuova puntata di Avanti un altro, il celebre game show guidato da Paolo Bonolis. In attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo ieri. Come sempre si parte con il rito della scoperta dei pidicozzi. Il salottino del minimondo presentato da Miss Claudia, super sexy con un top glitterato, offre delle novità il Duo Novembre, ad esempio, due signore gemelle d'età avanzata esperte di musica, la Dottoressa, il Crociato, l'Alieno e l'Atleta. La prima concorrente inizia e gioca per rispondere alla categoria domanda fuori stagione. Indovinata le risposte, la giocatrice chiede di attingere alla 'sacra fonte', cioè allo gesto scaramantico di toccare il lato b di Bonolis, ma è il lato b di Laurenti, che invidioso si propone, quello coinvolto. La pesca frutta 15.000 €. Si continua con la categoria piccole seccature, anche qui la concorrente risponde bene e tocca al lato b di Bonolis, la pesca è più fortunata e si pesca "la bona sorte", la possibilità da 300.000 €. La bona sorte è impersonata da una ragazza con corona e abito trasparente e fasciante con ricami blu. La risposta è errata e si prosegue senza l'importante vincita. È il momento del protagonista del salottino, la prescelta è la dottoressa. La risposta è esatta e si pesca il pidicozzo frutta 40.000 €. Dunque la concorrente si ferma come prima campionessa di giornata. Il secondo concorrente deve rispondere alla categoria Magalli, domande sul celebre conduttore, le risposte sono sbagliate e arriva la terza giocatrice. Le domande sono fatte in compagnia del "bonaz" e comincia la tiritera delle signore ironicamente cacciate via dal pubblico per il troppo entusiasmo. Le domande vertono sulle canzoni degli Abba, il celebre gruppo. Le risposte sono sbagliate e arriva il quarto giocatore che deve scegliere un personaggio del minimondo, arriva anche l'Atleta. Indovinate le risposte il giocatore pesca 30.000 €. Si va avanti con la categoria mi presenti l'okapi?, le risposte sono giuste e c'è la sfida diretta tra il concorrente e la campionessa di giornata. Il giocatore non indovina, resta in carica la campionessa con i suoi 55.000 € e arriva la quinta concorrente. I quesiti della categoria Brazil fanno arrivare il maestro Laurenti con un costume blu e accessori colorati, scimmiottando il portoghese vengono poste le domande. Le risposte sono sbagliate ed è il momento dell'ultima sfida. A giocarla è la prima concorrente, la campionessa di giornata. L'ultima fase del gioco presuppone una serie di domande a cui dare la risposte sbagliate. Nonostante il ritmo veloce la giocatrice regge bene il ritmo. Nel finale la concorrente sbaglia e dà la risposta giusta e così perde.

