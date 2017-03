Amici 16 Serale 2017, anticipazioni registrazione puntata 25 marzo: chi è sarà eliminato?

Amici 16 serla 2017, Anticipazioni prima registrazione del serale 25 Marzo: chi vincerà la prima sfida tra Bianchi e Blu? - Finalmente la data della prima registrazione del serale di Amici 2017 è stata resa nota: domani 19 marzo, nel noto studio di Canale 5, la squadra Bianca capitanata da Morgan e la squadra Blu capitanata da Elisa si scontreranno nella prima ed entusiasmante sfida che purtroppo porterà al primo addio. La registrazione, che vedremo in onda solo sabato prossimo 25 marzo, vedrà la presenza di un quarto giudice a sorpresa e sicuramente altri ospiti che accompagneranno gli allievi in duetti ed esibizioni speciali. Due squadra davvero equilibrate e che ci confermano che sarà uno spettacolo di livello davvero altro quello di quest'anno: nella squadra Bianca troviamo infatti Oliviero, Lo Strego, Shady, Mike Bird, Sebastian e Thomas; nella squadra Blu di Elisa invece ritroviamo Federica, Riccardo, Andreas, Vittoria, Michele e Cosimo. Il format del serale condotto da Maria De Filippi si presenta organizzato nello stesso modo: le squadre si sfideranno su due manche di 5 prove l'una, alla fine delle quali verrà designato un possibile eliminato. I due designati tramite votazione di professori e ragazzi si sfideranno poi alla fine per scoprire chi dovrà abbandonare la scuola. Non ci resta che attendere le anticipazioni ufficiali di questa prima registrazione, che arriveranno domani sera.

© Riproduzione Riservata.