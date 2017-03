BALLANDO CON LE STELLE 2017, PAGELLE QUARTA PUNTATA: SELVAGGIA LUCARELLI-ALBA PARIETTI, SCINTILLE SPASSOSE - La solita, inevitavbile lite tra Selvaggia Lucarelli e Alba Pairetti ha sicuramente alzato lo share in casa RaiUno, durante la quarta puntata di Ballando Con le Stelle. Ieri sera, oltre alle esibizioni dei concorrenti, i siparietti al veleno tra i giurati e le coppie in gara hanno fatto da padroni. Nelle nostre pagelle di fine serata vogliamo focalizzarci sullo scontro sopracitato: si tratta, onestamente, di dinamiche ben note agli affezionati del programma, eppure continuano ad essere il sale della trasmissione. La proprietà di linguaggio della giornalista del Fatto Quotidiano contro la grinta della Parietti: semplicemente un mix spassoso (voto 7,5 ad entrambe). Per quanto riguarda i giudizi tecnici sottolineiamo le emozioni che Oney Tapya e Veera Kinnunen sono riusciti a trasmettere. Le loro esibizioni sono state frizzanti, coinvolgenti e colme di gioia. La stessa che Oney trasmette ogni sabato sera sul palco (voto 8,5). Resta nell'ombra, forse un po' troppo, la conduttrice Milly Carlucci. Si vede davvero poco per tutta la sera, troppo poco (voto 5). Sufficienza piena, invece, per Ivan Zazzaroni. Il giornalista di Rai Uno non si fa sentire molto, ma quando è al il microfono è pungente (voto 6,5).

