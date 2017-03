BULL/ Anticipazioni puntata 19 marzo 2017: Cable e Danny sospettano di Marissa, cosa starà facendo?

BULL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda puntata di oggi, domenica 19 marzo 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Bull, in prima Tv assoluta. Sarà il settimo, dal titolo "Il cartello mai visto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Erica Povery (Ami Sheth) vuole avere dei figli con il proprio marito e decide di rivolgersi ad una clinica della fertilità. Durante l'operazione, qualcosa va storto e la donna si risveglia senza la possibilità di avere dei figli. Decide di fare causa al chirurgo cha ha deciso di eseguire l'isterectomia, il dottor Terrence Robeson (Tom Lipinski), che si rivela un osso duro, ma che è anche il cliente della squadra. Durante il dibattito simulato, il chirurgo decide di partecipare di persona, riuscendo ad inimicarsi tutta la presunta giuria. Il medico è inoltre un amico di Marissa (Geneva Carr), che inizia a temere di non conoscerlo bene. Bull sa però che lo specialista sa di essere il migliore nel suo campo e vuole appurare che cosa sia andato storto durante l'intervento, forse a causa del braccio robotico usato da Robeson. Lo psicologo incaria poi Danny (Jaime Lee Kirchner) di seguire il caso dal punto di vista legale, mentre la difesa verrà assunta da Liberty Davis (Dena Tyler). Per riuscire a difendere il suo cliente, Bull decide di cercare dei giurati pragmatici, che possano essere dalla parte del medico perché è bravo e non perché è simpatico. Individua poi altri elementi che soffrono della sua stessa mania e che potranno identificarsi con Robeson. Bull deve anche spingere al limite il suo cliente, insinuando che abbia scelto due specialisti in particolare perché nasconde qualcosa, ma scopre che la scelta riguarda la predivibilità del team. Dopo aver intuito che Nicolas (Michael Panes), il giurato numero 4, rappresenta un punto debole, il terapeuta riesce a convincerlo ad allontanarsi dall'aula e ad avere una giurata sostitutiva. Tramite la difesa, viene inoltre dimostrato che il macchinario potrebbe non aver funzionando, compromettendo la buona salute di Erica. Bull conclude quindi che il problema non è il macchinario, ma il rispetto che il chirurgo non ha dimostrato nei confronti della sua paziente. Per riuscire ad aggirare l'ostacolo, Bull decide di chiamare alla sbarra Robeson, affidando il compito a Danny di farlo crollare di fronte alla giuria. Prima che possa deporre, Marissa parla con Robeson riguardo alla persona che è e che non mostra in aula. Alla sbarra, Danny porta il chirurgo fino al crollo ed alla perdita dell'auto-controllo, ma in grado di fare un discorso che possa scuotere i giurati più ostili. All'esterno del tribunale, Bull rivela a Erica di essere convinto che Atticus possa aver fatto un errore e si offre per aiutarla a fare causa all'ospedale. Marisa invece le confessa di essere stata adottata e le ricorda che ci sono molti modi per formare una famiglia. La giuria si esprime infine a favore di Robeson, che viene scagionato dalle accuse.

BULL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 19 MARZO 2017, EPISODIO 7 "IL CARTELLO MAI VISTO" - Come guest star del settimo episodio di Bull, troveremo l'attore John Ventimiglia. Impersonerà un deputato corrotto, al centro di un nuovo caso che lo psicologo vorrà assumere con il suo team di specialisti. Un giudice chiede infatti a Bull di aiutare un amico coinvolto in un incidente d'auto in cui è rimasta uccisa la moglie. Per qualche motivo, ora si ritrova con l'accusa di omicidio veicolare. Lo psicologo penssa che la ragione sia per la carica di deputato che l'uomo ha nel mondo della politica. Scoprirà in seguito che la coppia potrebbe aver affrontato una violenta lite durante il tragitto in auto. Nel frattempo, Danny e Cable notano che Marissa ha iniziato a vestirsi e comportarsi in modo molto diverso rispetto al solito, e decidono di indagare per scoprire il motivo che la spinge ad agire così.

