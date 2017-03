Belen Rodriguez / News: le pressioni di Simona Ventura (oggi, 19 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: SIMONA VENTURA LA VUOLE COME OSPITE A SELFIE (OGGI, 12 MARZO 2017) – L’attenzione mediatica e di conseguenza la pubblica opinione è costantemente rivolta nei riguardi della showgirl argentina Belen Rodriguez. Continuano a fare notizia il rapporto con il nuovo compagno Andrea Iannone e con l’ex Stefano De Martino. A tal proposito secondo quanto raccontato dal giornalista Alberto Dandolo, in questi giorni Belen Rodriguez è ‘oggetto dei desideri’ di Simona Ventura. Nello specifico la nota conduttrice italiana sta portando in prima persona quella che sembra una estenuante trattativa al fine di convincere l’argentina a prendere parte alla prima puntata del suo programma Selfie del quale è arrivato l’ok per la seconda stagione. Una decisione non semplicissima per la Rodriguez soprattutto in ragione del fatto che qui si troverebbe davanti al proprio ex marito Stefano De Martino che fa parte del cast. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, allorché la Ventura riuscirà a delineare meglio le linee programmatiche della sua trasmissione.

